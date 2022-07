PSG - Nantes : les compositions sont là

La Ligue 1 débute le week-end prochain et ce dimanche, on retrouve le Paris Saint-Germain et le FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions. Une rencontre en Israël où le Paris Saint-Germain s'articule en 3-4-1-2 avec Gianluigi Donarumma dans les cages derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes tandis qu'on retrouve Marco Verratti et Vitinha dans le double pivot. Pablo Sarabia est positionné en soutien de Lionel Messi et de Neymar.

De son côté, le FC Nantes s'articule en 3-4-3 avec Alban Lafont dans les cages derrière Dennis Appiah, Andrei Girotto et Nicolas Pallois. Les rôles de pistons sont assurés par Sébastien Corchia et Fabio tandis que Pedro Chirivella et Moussa Sissoko composent le double pivot. Devant, Evann Guessand et Moses Simon épaulent Ludovic Blas en attaque.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Sarabia, Messi, Neymar

FC Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois - Corchia, Chirivella, Sissoko, Fabio - Guessand, Blas, Simon