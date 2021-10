Serie A : l'AC Milan s'impose en patron à la Roma grâce à un grand Zlatan Ibrahimovic

40 ans et toujours géant. Ce dimanche, à l'occasion de la 11ème journée de Serie A, Zlatan Ibrahimovic a grandement façonné le succès de l'AC Milan sur la pelouse de l'AS Roma (2-1). Le Suédois a lancé les hostilités dans ce match en envoyant un missile à ras de terre sur coup franc pour tromper la vigilance de Rui Patricio (1-0, 26e). Une réalisation loin d'être anodine pour lui, car il s'agissait de son 400ème but en championnat, et de son 150ème inscrit en Serie A. Taquiné et traité de gitan par le public romain, l'ancien buteur du PSG s'est au passage distingué en demandant aux Romains de chanter plus fort, ce qui lui a valu un avertissement pour conduite anti-sportive. Avant de céder sa place à Olivier Giroud peu avant l'heure de jeu, Ibra a vu la VAR lui refuser un but pour une position de hors-jeu (50e). Avant de provoquer un penalty, sereinement transformé par Franck Kessié après validation par la vidéo (2-0, 57e).

La suite après cette publicité

Sinon, dans un match maîtrisé par les Lombards, Rafael Leao s'est lui aussi vu refuser un but pour un hors-jeu de Zlatan, qui avait endossé le costume de passeur d'une belle déviation de la poitrine (38e). Théo Hernandez n'est lui pas passé loin d'y aller de son but mais son coup franc a bien été lu par Rui Patricio (45e+2), mais au lieu de ça, le néo-international français s'est distingué en se faisant expulser après 2 cartons jaunes (41e, 66e). Les hommes de José Mourinho ont bien essayé d'inverser la tendance. Stephan El Shaawary a redonné un léger espoir trop tardif au club de la Louve en fin de partie (2-1, 90e+3) et la défense milanaise a tenu bon, à l'image d'un sauvetage de Simon Kjaer sur sa ligne (82e). L'AC Milan suit le rythme imposé par le Napoli, leader à la différence de buts, et enchaîne une 7ème victoire de rang en Serie A. La Roma (5ème) confirme son irrégularité depuis le début de la saison avec cette 4ème défaite en championnat. Pour ceux qui en doutaient, Zlatan Ibrahimovic répond bel et bien toujours présent.