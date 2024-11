Angers - PSG : les mots forts de Luis Enrique sur Fabián Ruiz

Souvent pointé du doigt pour son irrégularité affichée entre son club et sa sélection, Fabian Ruiz a livré un match complet ce samedi soir face à Angers (2-4). Une prestation qui lui a valu la note de 6 sur notre site, et les louanges de son entraîneur Luis Enrique au micro de DAZN.

«On a fait un début de match très complet. On s’est adapté au scénario de la rencontre, et on offre aussi aux joueurs du temps de jeu. Fabian Ruiz ? Fabi a fait un match très complet, il a une vision de jeu différente, c’est un top joueur. On l’a déjà vu en Espagne, il a gagné l’Euro cet été.»