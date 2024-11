Angers - PSG : les notes du match

Suite de la 11e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec le match du PSG sur la pelouse d’Angers. La formation de Luis Enrique, qui sortait d’une défaite cruelle en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (1-2), devait se rassurer et surtout d’un point de vue offensif. L’occasion était parfaite face à une modeste équipe angevine, 15e du classement au coup d’envoi. Pour l’occasion, Paris se présentait avec un onze remanié. Si Donnarumma débutait dans les cages, Luis Enrique décidait de faire confiance à Skriniar dans l’axe pour remplacer Pacho et Lucas Beraldo à gauche pour faire souffler Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le tout jeune Mayulu était aligné alors que le trio offensif était composé de Barcola, Asensio et Lee dans un rôle d’ailier droit. Et ce trio offensif n’a pas tardé à écraser la défense adverse. Après 45 minutes, le PSG menait très logiquement (4-0) grâce à des doublés de Kang-in Lee et Bradley Barcola. L’attaquant sud-coréen avait ouvert le bal en étant à la réception de deux bons services d’Asensio (17e, 20e). Positionné dans ce rôle de faux 9, Asensio se muait encore en passeur pour Barcola, sa troisième offrande de la soirée (3-0, 31e). Enfin, l’ancien joueur de l’OL y allait aussi de son doublé en fin de première période (4-0, 45e) sur un service de… Kang-in Lee.

De quoi forcément donner le sourire à Luis Enrique qui poursuivait son gros turn-over dès le début de la seconde période. Achraf Hakimi laissait sa place au jeune Yoram Zague alors que Barcola était aussi remplacé par Désiré Doué. Le second acte débutait d’ailleurs par une longue interruption après des jets de balles de tennis sur la pelouse pour protester contre la LFP. Finalement, la rencontre reprenait après de longues minutes, mais sur un rythme très tranquille. Le PSG, en gestion, se contentait de faire tourner la balle. Luis Enrique se permettait même une composition inédite. À l’heure de jeu, il décidait de faire entrer Dembélé et Kolo Muani en attaque et faire redescendre Asensio et Kang-in Lee au poste de relayeur avec Fabian Ruiz en sentinelle. Kolo Muani essayait bien d’y aller de son but pour gagner en confiance, mais il voyait son tir être bien repoussé par Fofana (75e) et manquait un but tout fait à quelques mètres de la cage (90e). Avant lui, c’était Yoram Zague qui avait buté sur le portier ivoirien du SCO. De son côté, Doué ne parvenait pas vraiment à s’illustrer face à une équipe d’Angers assez naïve dans le pressing. Après quelques tentatives en fin de match notamment de Kang-in Lee et Asensio, le PSG encaissait deux buts. D’abord un sublime but de Lepaul d’une reprise dingue pour sauver l’honneur avant que Biumla ne place sa tête dans le temps additionnel. Mais la rencontre se soldait tout de même par une grosse victoire parisienne (2-4). Avec ces 3 points, le PSG conforte sa première place et prend 6 points d’avance sur son dauphin Monaco. De son côté, Angers pourra avoir des regrets et reste à un point de la zone rouge et va vite devoir enchaîner pour ne pas redescendre.

L’homme du match : Kang-in Lee (8) : très bon match pour le Coréen. Sa première tentative, une reprise de volée loupée (4e) passe à côté des cages. Il a ensuite bien dédoublé avec Hakimi qui parvient à réaliser un centre dangereux (14e). Attentif, sur une belle course dans la surface, il reprend parfaitement le centre d’Asencio. Sa frappe rapide est trop rapide pour être dégagée assez vite par le défenseur. (1-0, 17e). Un cinquième but cette saison qui conclut donc son bon début de match. Mais il n’en reste pas là. Sa combinaison avec Ascencio va encore faire du mal aux Angevins. Le joueur inscrit le doublé sur une occasion similaire à celle de son premier but (20e, 0-2). Il termine sa période avec une extraordinaire passe décisive par Barcola, qui conclut (45e+1, 0-4). Kang-in Lee, autant actif lors de la deuxième partie de la rencontre, réalise un nouveau match à très haut niveau. Remplacé par Joao Neves à la 92e minute de jeu.

Angers

- Fofana (3,5) : le champion d’Afrique a passé une très longue soirée au stade Raymond Kopa, ce samedi soir. Après avoir vu le premier but de Kang-in Lee être validé (17e), il ne peut rien faire sur le second but du Sud-Coréen, trois minutes plus tard (20e), délaissé par sa défense. S’il se couche rapidement sur la tentative d’Asensio (27e), la perte de balle d’Abdelli - près de sa surface - provoque le troisième but parisien signé Barcola (31e). Quelques bons arrêts face à Mayulu (39e), à Asensio (42e), à Zagué (74e), à Randal Kolo Muani (75e) et à Ousmane Dembélé (90e+6).

- Arcus (2) : les Parisiens n’ont pas eu à beaucoup le provoquer pour qu’il soit en difficulté sur son côté. Sur les deux buts de Lee, il oublie Asensio dans son demi-espace - avec Biumla. Sur les deux réalisations de Barcola dans le premier acte, il est beaucoup trop éloigné de l’ancien Lyonnais (31e) et son alignement - comparé à celui de ses partenaires de la défense - permet au meilleur buteur de Ligue 1 de ne pas être hors-jeu (45e+2). En seconde période, il est moins mis en difficulté par Doué, qui a remplacé Barcola.

- Biumla (4) : face à des offensifs parisiens très mobiles, le défenseur de 19 ans était complètement perdu. Il n’a pas su suivre les déplacements de Marco Asensio, qui n’hésitait pas à redescendre pour initier les actions franciliennes ou pour être à la dernière passe, comme sur le but du 0-2. Il profite du laxisme parisien en fin de match et aux difficultés sur les coups de pieds arrêtés du PSG pour marquer le second but angevin de la tête sur corner (90e+7).

- Lefort (3,5) : il aurait pu retarder l’échéance pour son équipe, mais son ballon "sauvé" sur la ligne a finalement été validé (17e). Pour le reste, il a été dépassé autant que ses coéquipiers de l’arrière-garde angevine. En retard sur ses interventions, pris par la vitesse des transmissions parisiennes, il a vécu une soirée extrêmement compliquée.

- Hanin (2,5) : un premier acte cauchemardesque pour l’arrière-gauche, qui a abandonné Kang-in Lee sur les deux premiers buts de la rencontre. Manquant d’agressivité sur ses interventions, il n’a pas gêné l’ancien joueur de Majorque qui a pu étaler sa classe dans le premier acte de cette rencontre déséquilibrée. Il peut remercier le PSG d’avoir levé le pied en seconde période.

- Aholou (3,5) : buteur sur la pelouse de l’AS Monaco, le week-end dernier, le milieu de terrain de 30 ans a longtemps fermé l’axe pour bloquer les attaques des Parisiens. Mais une fois que le club de la capitale a ouvert le score, le plan s’est essoufflé et il a été beaucoup plus friable. Ses transmissions approximatives ne l’ont pas aidé non plus. Remplacé par Yassin Belkhdim (68e).

- Belkebla (4) : l’international algérien repart avec des statistiques honorables (six duels remportés sur sept - 89% de passes réussies). Mais l’impression visuelle laisse à désirer.

- El Melali (3) : s’il a eu quelques fulgurances, comme lorsqu’il a réussi à s’extirper de Zaïre-Emery et Lee sur l’aile droite ou face à Zague en seconde période, son apport aura été quasiment nul durant cette rencontre. Son match aurait pu connaître un meilleur sort, s’il n’avait réalisé ce crochet de trop après la sortie approximative de Gigio Donnarumma (65e). Remplacé par Esteban Lepaul (79e), auteur d’une magnifique reprise de volée pour réduire l’écart en toute fin de match (90e+1).

- Abdelli (4,5) : le capitaine angevin, auteur d’une grosse prestation sur le Rocher, aura logiquement connu un match plus compliqué en ce samedi soir. Excepté sa belle passe en profondeur pour Ibrahima Niane (30e), qui a ensuite perdu son un contre un face à Donnarumma, il a manqué de personnalité pour mettre à mal le PSG. Il profitera de la passivité parisienne en fin de match pour délivrer un centre à destination d’Esteban Lepaul pour la réduction de l’écart (90e+1).

- Allevinah (2) : 20 ballons touchés seulement pour l’international gabonais, qui s’est mis en évidence face à Beraldo (24e). Pour le reste, il n’a pas participé au pressing et a été inexistant offensivement comme toute son équipe. C’est à se demander si son match a réellement commencé. Remplacé par Lilian Raolisoa (68e), passeur décisif sur corner sur le but de Biumla (90e+7).

- Niane (3) : pour n’importe quel avant-centre, un tel match aurait été frustrant. Le Sénégalais n’a eu qu’une réelle situation à jouer, vu la domination parisienne durant l’intégralité de ce match. Bien lancé dans le dos des défenseurs du PSG par Abdelli, il ne parvient pas à battre Donnarumma, qui se couche rapidement pour écarter le ballon (30e). Excepté cette action, il aura été inexistant et ce match est évidemment à oublier pour lui. Remplacé par Ahmadou Bamba Dieng (79e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : préféré à Matvey Safonov ce soir, Gianluigi Donnarumma a réalisé un bon match. Le portier parisien a commencé sa partie sur un ballon plutôt simple à capter après un coup franc d’Angers (23e). Il a réalisé par la suite une très belle sortie sur Niane, qui était parti seul vers la surface après une passe d’Abdelli. Son anticipation a permis au PSG de ne pas encaisser de but en première période. Le gardien ne peut pas grand-chose sur le but Esteban Lepaul à la 92e, et reste bien impuissant sur celui d’Emmanuel Biumla en fin de match.

- Hakimi (7) : le joueur continu son très bon début de saison. Actif en attaque, il aura également su se montrer solide en défense, notamment sur un bon retour sur El Melali (7e), salué par son coach, qui permet de conserver le ballon et d’empêcher son adversaire de partir sur l’aile. Remplacé par Yoram Zague (5,5) à la mi-temps. Le jeune joueur né en 2006 n’aura pas véritablement pesé sur la rencontre, mais aura tenu son poste.

- Marquinhos (6) : un match correct pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Durant la première période, il reste attentif sur les quelques maigres actions angevines, à l’image du corner de la 21e minute. Au retour des vestiaires, il sera cependant un peu moins en forme. Le défenseur a aussi été l’un des parisiens qui a touché le plus de ballons ce soir (120).

- Skriniar (6) : aligné en défense centrale, Milan Skriniar, annoncé sur le départ cet hiver et titulaire pour la première fois depuis le match à Nice le 6 octobre dernier, n’aura pas démérité ce soir. Plusieurs duels remportés, plus de 80 ballons touchés et une excellente précision dans ses passes (98%), le joueur a sûrement repris quelques points aujourd’hui.

- Beraldo (5,5) : il n’aura pas beaucoup de travail avant la 28e minute de jeu. Après le départ en profondeur d’un Angevin, le défenseur parisien rate son geste et fait faute, laissant ses adversaires avec un coup franc bien placé aux abords de la surface. Le joueur a même écopé d’un carton jaune. Toujours en difficulté, il a laissé trop d’espace dans son dos, ce qui a profité à Allevinah (37e), qui se permet une incursion dans la surface de Donnarumma.

- Zaire-Emery (6,5) : le jeune parisien avait été l’un des rares points positifs du match du club face à l’Atlético de Madrid, où il avait été crédité d’un solide 6 par la rédaction de Foot Mercato. Il aura également, ce soir, réalisé un bon travail dans l’entrejeu. Zaire-Emery bloque bien un dangereux Abdelli et l’empêche de partir sur son côté et de centrer (3e). Positionné entre les lignes adverses, il aura su à certaines reprises renverser le jeu et offrir des appels satisfaisants. Remplacé par Dembélé (65e)

- Ruiz (6) : le joueur espagnol aura réalisé un solide travail dans l’entrejeu parisien, avec beaucoup de courses, de volume, mais aussi en termes de rythme. Son apport offensif sera toutefois à nuancer. Il tente une frappe de loin, qui finit en tribune (29e), et ne cadre pas non plus son autre tentative.

- Kang-in Lee (8) : voir ci-dessus.

- Mayulu (6,5) : en jambe ce soir, le jeune parisien a multiplié les appels. Toujours dans une position haute, il n’a pas peur de tenter sa chance, à l’image de son tir capté par le gardien à la 38e. Avec 43 ballons touchés et de belles passes clés, Mayulu a rendu une bonne copie et continue ainsi de s’inscrire dans la rotation de la formation de Luis Enrique. Remplacé par Kolo Muani à l’heure de jeu, qui s’offre un bel enchaînement à la 73e, mais butte sur le gardien. Toujours maudit, il touche le poteau (90e+5).

- Asencio (7,5) : sa complicité avec Kang-in Lee aura fait des étincelles ce soir. Sa première action est cependant mitigée. Asencio ne parvient en effet pas à reprendre un beau centre de Barola (11e). Mais l’ancien du Real Madrid se rattrape assez vite. Sur un superbe centre en fin de course, il ouvre la voie pour le premier but du Coréen (17e, 0-1). Le joueur réitère quelques minutes plus tard avec une nouvelle passe décisive pour Lee (20e). Aussi actif avec Hakimi, il dédouble sur l’aile droite avec lui (26e) et frappe après une passe du Marcoain (27e). L’Espagnol s’offre une troisième passe décisive. Asencio a servi Bradley Barcola dans la surface, qui a conclu avec un ballon sous la barre (31e, 0-3). Déjà triple passeur, il tente une frappe trop croisée (35e) qui passe à côté du poteau. Ses appels et ses courses ont indéniablement offert de belles occasions à son équipe.

- Barcola (7,5) : dès la 11e minute, le joueur a centré sur son côté, mais ses coéquipiers Asencio et Zaire-Emery, sont trop courts. Il fait usage de sa technique pour se défaire de quelques défenseurs (12e) et écarter le jeu sur son aile droite. Barcola profite par la suite du déséquilibre dans la défense adverse pour faire un joli appel, trouvé par Asencio. Il inscrit alors le troisième but de la rencontre (31e). Peu avant la mi-temps, l’ailier est magnifiquement trouvé par Kang-in Lee, et s’offre un doublé (45e+1, 0-4). Également assez bon dans les retours défensifs en 1ère période, il réalise un double effort important qui stoppe une offensive du SCO (25e). Remplacé par Désiré Doué (5,5) à la mi-temps, qui n’aura pas réussi à amener le même danger que son coéquipier.