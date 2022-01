Pascal Dupraz lance le derby OL-ASSE !

En ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne se déplace, vendredi soir (21h), sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l'Olympique Lyonnais dans un derby d'ores et déjà très attendu. Lanterne rouge du championnat, le club du Forez a d'autant plus besoin des trois points mais la tâche s'annonce ardue face à des Lyonnais désireux de se relancer après une première partie de saison décevante. Présent, ce jeudi, en conférence de presse, Pascal Dupraz, successeur de Claude Puel sur le banc des Verts, a d'ailleurs tenu à mobiliser ses troupes avant ce rendez-vous à ne pas manquer.

La suite après cette publicité

«J'aborde ce derby sereinement, avec conviction. C'est ce qu'il faut à mon sens. C'est le derby qu'il ne faut pas rater, d'autant que je ne vais pas en faire beaucoup. Le passé, les petites phrases font tout cela. (...) Si ma mission pouvait réellement démarrer avec ce derby, j'en serai satisfait. Maintenant, si on se maintient, ce sera un exploit, bien que je considère que l'on a une chance sur deux de se maintenir. (...) C'est un match fabuleux à disputer, il ne faut pas le jouer avant demain. Un derby se joue et se gagne. S'il suffisait de délivrer des messages pour que cela se fasse, je le ferais tout le temps. Je trouve toutefois l'équipe en progrès. J'apprécie le coach de l'OL qui a été mon partenaire à Toulon. Je l'ai revu au Pays-Bas et j'aurai plaisir à le revoir, mais s'il peut être déçu à la fin du match, je serais heureux». Le ton est donné.