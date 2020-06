L1 : Alain Roche milite pour un championnat à 22 équipes

Un temps annoncée, l'idée d'une Ligue 2 à 22 équipes n'a pas été acceptée par le Comex de la FFF pour la saison prochaine. Le même système pour la Ligue 1 n'a lui pas été envisagé avec sérieux. Un choix regretté par Alain Roche, consultant pour Canal +. L'ancien international français milite pour un championnat élargi la saison prochaine et pense qu'il est possible de le mettre en place. Il s'est expliqué au quotidien L'Équipe.

« Je le pense depuis le début (que c'est possible). C'est une saison inédite, la suivante sera différente. Je pense que c'est plus facile d'organiser ça en France qu'ailleurs », a-t-il lancé avant de justifier sa volonté par un atout de poids, la suppression de la Coupe de la Ligue. « Il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Chaque club aurait quatre matches de plus à jouer. Je pense que ça serait plus gênant pour ceux qui jouent une Coupe d'Europe mais il serait possible de dire qu'ils entrent plus tard en Coupe de France », conclut-il. Les premiers éléments de réponse interviendront lundi ou mardi avec l'ordonnance rendue par le Conseil d'État.