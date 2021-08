PSG, Bayern : le point sur l'épineux dossier Thilo Kehrer

Le PSG parviendra-t-il à dégraisser son imposant effectif d'ici le 31 août ? C'est l'une des priorités de Leonardo, le directeur sportif parisien, efficace pour convaincre les joueurs de venir, beaucoup moins pour les faire partir. Parmi les joueurs concernés, on trouve le défenseur allemand Thilo Kehrer. Depuis son arrivée en 2018, il ne s'est jamais imposé et est même devenu une des têtes de Turc des supporters suite à son erreur contre Manchester United en huitième de finale lors de sa première saison au club.

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, cela n'a pas empêché le Bayern Munich de prendre contact avec ses représentants. Les deux parties étaient d’ailleurs présentes au match opposant le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich en Bundesliga pour discuter. Rebelote samedi dernier au Parc des Princes où un émissaire du Bayern était présent pour observer Kehrer.

Pas encore d'accord

Le défenseur âgé de 24 ans s'imagine toujours un avenir à Paris, mais il a bien entendu le discours des dirigeants parisiens à son égard. Le Bayern Munich est clairement une destination qui l'intéresse. Mais selon nos informations, il n'y a toujours pas d'accord contractuel entre le Bayern et Kehrer. Et encore moins d'accord sur l'indemnité de transfert entre le PSG et le Bayern. Mais les agents de l'international allemand travaillent bien sur une solution convaincante pour les trois parties.

Du côté allemand, la presse est plus circonspecte. Le média Sport1 assure même que le Bayern n'est pas intéressé et que Kehrer ne rejoindra pas la Bavière cet été. Difficile d'être aussi catégorique, aussi bien en raison des besoins défensifs du club allemand que des contacts déjà réellement établis entre les différents protagonistes du dossier.