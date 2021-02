LdC : le Real Madrid dispose de l'Atalanta grâce à Mendy

Pour la dernière journée des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame (2e du groupe D) et le Real Madrid (1er de la poule B) croisaient le fer ce mercredi soir sur la pelouse du Gewiss Stadium. Dans cette rencontre, les Merengues ont largement dominé les débats et ont dû attendre la fin de la rencontre pour faire la différence et s'imposer (1-0).

Il faut dire qu'avec l'expulsion très rapide de Freuler pour une faute sur Mendy (17e), les hommes de Zinedine Zidane avaient forcément plus d'espaces mais ces derniers ont longtemps cherché la solution. C'est finalement Mendy, encore lui, qui a débloqué la situation à la 86e minute pour offrir le succès aux siens. Les deux équipes se retrouveront le 16 mars pour la manche retour.