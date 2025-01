Shakhtar Donetsk - Brest : les compositions officielles

Suite de la 7e journée de la Ligue des Champions ce mercredi avec notamment un duel entre le Shakhtar Donetsk et le Stade Brestois 29 du côté de la Veltins Arena de Geselkirchen en Allemagne. Le club ukrainien s’articule dans un 4-3-3 avec Dmytro Riznyk comme dernier rempart derrière Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko et Irakli Azarovi. Dmytro Kryskiv est placé en sentinelle avec Marlon Gomes et Heorhii Sudakov à ses côtés. Plus haut, Eguinaldo est placé en pointe avec Pedro Victor et Kevin Macedo dans les couloirs.

De son côté, le club breton opte pour un 4-4-2 losange avec Marco Bizot dans les cages. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Abdoulaye Ndiaye et Mathias Pereira Lage en défense. Edimilson Fernandes épaule Mahdi Camara et Hugo Magnetti dans l’entrejeu avec Kamory Doumbia un cran plus haut. En pointe, Ludovic Ajorque est épaulé par Mama Baldé.

Les compositions

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplia, Bondar, Ghram, Matviyenko - Bondarenko, Gomes, Sudakov - Pedro Victor, Eguinaldo, Kevin Macedo

Stade Brestois 29 : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira Lage - Camara, Fernandes, Magnetti - Doumbia - Baldé, Ajorque