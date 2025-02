La D1 belge fait les yeux doux à Jérémie Lioka Lima

Auteur d’une belle saison sous les couleurs du RFC Liège (D2 belge), Jérémie Lioka Lima pourrait rapidement aller voir ce qui passe à l’étage du dessus. Cette saison, le milieu de terrain passé par Valenciennes a disputé 17 matches, pour 1 but et 1 passe décisive. Des performances pas passées inaperçues en première division. Selon nos informations, Louvain, Westerlo mais aussi le KAS Eupen sont venus prendre des renseignements sur le milieu de terrain de 26 ans.

Loin de la Belgique aussi, on suit les performances de l’ancien Valenciennois puisque le club de première division ukrainienne du FC Kolos Kovalivka mais aussi le Levski Sofia sont très intéressés. Libre au mois de juin, Lioka Lima reste maître de son destin, lui qui reste pleinement concentré sur sa fin de saison en club. Il vient d’ailleurs d’être récompensé par le trophée de plus beau but du mois au RFC Liège.