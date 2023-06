La DNCG met l’OL en sursis

Le grand oral de l’Olympique Lyonnais devant la DNCG était très attendu. Et comme souvent pour les clubs qui viennent de changer de propriétaire, la DNCG souhaite prendre son temps. L’instance vient de communiquer son rapport sur le club présidé désormais par John Textor et attend des éléments complémentaires avant de valider les comptes. «Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires de la part du club», écrit le communiqué de la DNCG ce mercredi. L’OL nous a fait savoir que ce sursis n’avait rien d’inquiétant.

En effet, la DNCG a besoin de plus de temps pour étudier le dossier suite à la présentation ce matin d’un nouveau projet radicalement différent de ce qui avait été proposé par l’ancienne direction menée alors par Jean-Michel Aulas. Dans les prochains jours, les échanges réguliers vont se poursuivre entre l’OL et la DNCG et on devrait en savoir plus d’ici une semaine. Néanmoins, ce sursis n’empêche pas Lyon d’avancer sur ses dossiers mercato. Il faudra donc être patient pour connaitre l’avis définitif du gendarme du football français.

