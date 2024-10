Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : Roberto Mancini a complètement dépassé les bornes en Arabie saoudite

Officellement sélectionneur de l’Arabie saoudite depuis le 23 août 2023 après son départ surprise de l’Italie, Roberto Mancini connaît une aventure très mouvementée malgré un contrat lucratif à hauteur de 50 millions d’euros pour une durée de deux ans et demi, ainsi que de 10 millions d’euros de bonus. Le projet était pourtant intéressant sur le papier. En parallèle du développement de son championnat, le Royaume se donne désormais la mission de construire une belle équipe nationale au vu de la Coupe du monde 2034 qui sera organisée à domicile puisque l’Arabie saoudite est le seul pays à avoir déposé un dossier de candidature avant la date butoir. C’est ainsi que la Fédération d’Arabie saoudite de football (SAFF) a choisi Roberto Mancini pour surfer les belles performances laissées au Qatar. En effet, les Faucons verts, alors coachés par l’entraîneur français Hervé Renard, étaient parvenus à renverser les futurs champions du Monde, lors d’une rencontre désormais mémorable face à l’Argentine (2-1), dans le groupe C du Mondial 2022. À noter que l’Arabie saoudite accueillera la Coupe d’Asie de l’AFC pour la première fois de son histoire en 2027. Pour ses premières sorties à la tête de la sélection saoudienne, Roberto Mancini a plutôt déçu, au point d’être rapidement remis en question. Sur la trêve internationale de septembre 2023, l’Arabie saoudite a joué deux rencontres contre le Costa Rica (3-1) et la Corée du Sud (1-0), soldées par deux revers criants sans réel point positif. Néanmoins, le natif de Jesi veut garder espoir et espère s’appuyer sur les internationaux présents en Saudi Pro League.

Au début de l’année 2024, au Qatar, l’Arabie saoudite n’avait pas brillé non plus lors de la Coupe d’Asie 2023 avec cette élimination en 8e de finale de la compétition contre la Corée du Sud. Une contre-performance qui avait attiré les foudres des supporters saoudiens, alors que le Royaume continue de rêver grand pour guider à bien une domination totale à l’échelle continentale. Et quelques mois plus tard, cela ne va pas mieux pour Roberto Mancini. Au cours de cette trêve internationale, les Faucons verts ont perdu à Djeddah contre le Japon (0-2) et ont dû se contenter d’un match nul (0-0) face à Bahreïn. Conséquences de cela, l’Arabie saoudite pointe à la 3ème position du groupe C du 3ème tour des Éliminatoires Coupe du Monde 2026. Cela impliquerait donc que la sélection saoudienne devra passer par la case des barrages du 4ème tour pour espérer être dans l’avion direction États-Unis / Canada / Mexique. Et comme si cela ne suffisait déjà pas, Mancini s’est fait remarquer à plusieurs reprises pour des sauts d’humeur. À la fin de la conférence de presse après le match contre le Japon, il a distribué deux documents contenant des statistiques de la rencontre aux journalistes présents pour leur prouver la domination saoudienne. Et au coup de sifflet final du match face à Bahreïn, l’Italien a été aperçu s’énervant avec des supporters saoudiens, s’exclamant «allez-vous faire foutre !» avec le poing serré. Le bilan des 5 dernières rencontres de l’Arabie saoudite est donc le suivant : 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites.

Deux noms de successeurs circulent déjà

Yasser Al-Mashal, président de la Fédération saoudienne de football, a révélé qu’une réunion décisive allait avoir lieu dans les prochaines heures, pour prendre une décision concernant l’avenir de Roberto Mancini avec l’équipe nationale. Cela fait suite au match nul contre Bahreïn (0-0), hier soir, mardi, au quatrième tour de la phase de groupes, lors des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du monde 2026 : «le niveau était bon. Nous devons nous excuser auprès du large public qui nous soutient. Nous n’avons pas vu l’équipe nationale saoudienne dans cette situation. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe. Obtenir deux points en trois matches à domicile est inacceptable. Une décision sera prise si Dieu le veut. Il est impossible de laisser l’équipe se présenter ainsi pendant trois matches devant un public qui le soutient de la première minute à la dernière minute, pendant beaucoup de temps. Il n’est pas possible de l’évaluer maintenant. Nous sommes dans une période de colère. Demain, nous nous réunirons avec l’administration technique et, si Dieu le veut, il se passera quelque chose de bien. On n’a parlé d’aucune décision. Donnez-nous juste plusieurs jours pour regarder», a-t-il déclaré après la rencontre. Après le discours d’Al-Mashal, la presse a annoncé ces dernières heures que la Fédération saoudienne de football avait conclu un accord avec le Portugais Jorge Jesus, entraîneur du club Al-Hilal, afin de diriger l’équipe nationale pour les trois prochaines années, succédant ainsi à Roberto Mancini. Le Marocain Houccine Ammouta a également été mentionné. Tout comme un comeback du Français Hervé Renard selon Al Riyadh.

Cependant, le journal Al-Jazeera a révélé une énorme surprise aujourd’hui mercredi en confirmant qu’un entraîneur local serait sur le point d’être nommé à la tête de l’équipe nationale saoudienne, et non pas Jorge Jesus, comme cela a été rapporté ces dernières heures. Le journal explique que Saleh Al-Mohammadi, l’entraîneur du club d’Al-Hazm, est tout près d’assumer la direction technique de l’équipe nationale saoudienne d’après le quotidien qatari, alors que Roberto Mancini risque bien de se faire limoger. Mais l’entraîneur italien garde sa confiance en lui et voit plus loin pour son projet : «nous avons raté un penalty et de nombreuses occasions, et notre possession a atteint 87%, et dans l’ensemble, nous méritions de gagner. Si nous avions marqué les deux tirs au but que nous avons manqués contre l’Indonésie et Bahreïn, notre score aurait désormais atteint 9 points. Notre attaque n’est pas au niveau requis et nous sommes confrontés à ce problème depuis un certain temps. J’ai impliqué tous les attaquants dans le match et nous n’avons pas eu de chance. Firas, Wardeef et Salem il faudra travailler davantage à l’avenir. Il est facile de blâmer l’entraîneur, mais les joueurs en portent également la responsabilité et doivent faire preuve de meilleures performances», a-t-il précisé. En tout cas, une chose est presque sûre : Roberto Mancini va être limogé de son poste dans les prochains jours.