Leonardo Balerdi a vécu une soirée cauchemardesque avec l’Argentine

Cette trêve internationale n’aura pas fait figure d’exutoire pour Leonardo Balerdi. En difficulté avec l’OM depuis le début de saison, le défenseur de 25 ans a tout de même été convoqué par Lionel Scaloni en vue des deux rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2026 face au Paraguay, puis le Pérou.

La suite après cette publicité

Cette nuit avait donc lieu le premier de ces deux matches, face aux Guaraníes. Et autant dire que Balerdi n’a pas trop marqué de points. Entré à la pause à la place de Romero, le Marseillais a tout de suite concédé un coup franc, puis perdu son duel la foulée, ce qui a permis au Paraguay de prendre l’avantage et de finalement l’emporter (2-1). La suite de sa rencontre a été marquée par de nombreuses approximations et maladresses, ce qui a d’ailleurs suscité de vives réactions dans la presse argentine et sur les réseaux sociaux.