LOSC-OL : les compositions officielles !

Le LOSC reçoit l'Olympique Lyonnais en clôture de la 9e journée de Ligue 1, au stade Pierre-Mauroy (rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Un duel entre deux écuries aux parcours différents cette saison. D'un côté, des Lillois qui disputent la Ligue des champions, sont toujours invaincus en Ligue 1 et qui en cas de succès ce soir rejoindraient le Paris Saint-Germain en tête du championnat. D'un autre, l'OL, qui n'a que la scène nationale pour briller. Des Rhodaniens sixièmes et qui ont bien réagi après une série de 5 matches sans victoire, avec deux succès à Strasbourg et contre Monaco.

Pour ce choc, Christophe Galtier a le choix. Il a décidé de ne pas retenir Timothy Weah ni Tiago Djaló. Mike Maignan sera dans le but, avec Celik, Fonte, Botman et Reinildo devant lui. Sanches et André composeront le duo du milieu, avec devant eux un trio Bamba, Ikoné, Araujo, qui devra nourrir de bons ballons Burak Yilmaz. Rudi Garcia est lui privé de Denayer, aux soins, Bard, suspendu, et De Sciglio, malade. Il opte pour les onze vainqueurs de Monaco. Lopes est dans la cage, avec un quatuor Cornet-Diomandé-Marcelo-Dubois devant lui. Thiago Mendes, Aouar et Paqueta devront créer du jeu pour que le trio offensif composé de Toko Ekambi, en forme contre l'ASM, Depay et Kadewere puisse mettre à mal la défense lilloise.

Les compositions officielles :

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - André, Sanches - Araujo, Ikoné, Bamba - Yilmaz

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Toko Ekambi, Memphis, Kadewere