Le monde du foot est sous le choc après la disparition d’Abdelaziz Barrada

La nouvelle est tombée hier en début de soirée. Âgé de 35 ans, Abdelaziz Barrada est malheureusement décédé des suites d’une crise cardiaque. C’est la presse marocaine qui a annoncé la disparition de l’ancien footballeur, retraité des terrains depuis 2021. Passé par le Paris FC, le natif de Provins a ensuite rejoint l’US Sénart-Moissy avant de poser ses valises au Paris Saint-Germain (réserve) en 2007. Par la suite, il a défendu les couleurs de Getafe, d’Al-Jazira, de l’Olympique de Marseille, d’Al Nasr (Dubaï), d’Antalyaspor, du Nastic Tarragona, d’Al-Shahania et de l’US Lusitanos Saint-Maur. L’ancien milieu de terrain avait également porté avec fierté le maillot de l’équipe nationale du Maroc.

Ses anciens clubs lui rendent hommage

Une sélection avec laquelle il a joué à 28 reprises. Le temps de marquer quatre buts. Depuis qu’il avait raccroché les crampons, l’homme né en 1989 avait notamment occupé un rôle de consultant occasionnellement sur RMC Sport et BeIN Sports. Il avait aussi obtenu son diplôme BEF UEFA A. Hier, sa disparition a été évidemment un choc pour tout le monde. Les médias ont exprimé leur tristesse. C’est le cas en Espagne, où il a joué dans deux clubs. « Abdelaziz Barrada, ancien joueur de Getafe, est décédé à 35 ans », a titré Marca, qui a indiqué : « Aujourd’hui, le football est en deuil et avec lui les supporters de Getafe. Barrada était l’idole d’Achraf, qui, lorsqu’il était petit, se rendait à ses entraînements pour lui demander des chaussures et des maillots signés. »

Son ancien club, Getafe, a salué sa mémoire hier soir. « La famille Getafe CF est choquée par la mort d’Abdel Barrada. Le footballeur a disputé 66 matchs et marqué 4 buts pour Getafe au cours des saisons 11/12 et 12/13. Notre mémoire et notre soutien en ce moment vont à la famille et aux amis d’Abdel. RIP. » Le club de Tarragona a également eu quelques mots pour lui. « Le Gimnàstic de Tarragona regrette profondément la perte d’Abdel Barrada, joueur de l’équipe première lors de la saison 2018-2019. El Nàstic exprime ses plus sincères condoléances à sa famille, ses collègues et ses amis. RIP. » Parmi ses autres anciens clubs, Antalyaspor a également réagi à sa disparition soudaine.

Le PSG et l’OM touchés en plein cœur

« Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès d’Abdelaziz Barrada, qui jouait autrefois pour notre club. Que Dieu ait pitié d’Abdelaziz Barrada. Nous présentons nos condoléances à sa famille, ses proches et sa communauté. » L’US Lusitanos, son dernier club, est aussi sous le choc. « La famille des Lusitanos vient d’apprendre le décès soudain de l’un des siens, son ancien joueur, Abdelaziz Barrada. Arrivé en 2020 du côté de Saint-Maur, pour se rapprocher de sa famille après une riche carrière, notamment à l’étranger. » Toujours en France, où le Lion de l’Atlas présente la particularité d’avoir joué pour le PSG et l’OM, on est aussi dévasté. Le club de la capitale lui a rendu hommage.

« C’est avec une grande tristesse que le Paris Saint-Germain a appris ce jeudi soir le décès d’Abdelaziz Barrada, international marocain formé au Club. À sa famille et à ses proches, le Paris Saint-Germain présente ses plus sincères condoléances. » Du côté de l’OM, on est également dévasté. « Repose en paix, Abdelaziz. L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain, Abdelaziz Barrada. Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant deux saisons. Le club tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et s’associe à la douleur de ses proches », a-t-on pu lire sur le compte X du club phocéen.

Le Maroc le pleure

Sur les réseaux sociaux, des supporters marseillais et parisiens ont proposé de mettre leur rivalité de côté pour honorer la mémoire du Marocain. Selon L’Équipe, un hommage devrait lui être rendu avant le Classique dimanche soir à l’Orange Vélodrome. Une rencontre qui, rappelons-le, se jouera sans supporters parisiens. Du côté des joueurs, les réactions sont également nombreuses. Fan de Barrada durant sa jeunesse, Achraf Hakimi a exprimé sa profonde tristesse. Sur son compte Instagram, le Parisien a partagé une photo de lui plus jeune avec Abdelaziz Barrada. Il a ajouté le message suivant : « Triste nouvelle aujourd’hui. Mes sincères condoléances à toute sa famille. Merci pour tout. »

Amine Harit a, lui aussi, réagi sur X. « Abdelaziz Barrada qu’Allah te fasse miséricorde. Soutien à ses proches. » Medhi Benatia, qui a croisé sa route en sélection, est très touché par la disparition de son « frère ». « Beaucoup d’émotions et de tristesse ! Mes sincères condoléances à la famille Barrada. » Au Maroc, sa disparition est une immense perte. « La Fédération Royale Marocaine de Football, en la personne de son Président, M. Faouzi Lakjaa, en son nom propre et au nom du bureau administratif, présente ses sincères condoléances aux membres de la famille de l’ancien international marocain, feu Abdelaziz. Berrada, et à travers lui, à toute sa famille et ses proches, ainsi qu’à la famille nationale du football, dans cette grande affliction. Que Dieu ait pitié des défunts, et à Dieu, nous appartenons et à Lui nous retournerons. » La famille du foot est en deuil après la perte d’Abdelaziz Barrada. La Rédaction FM présente également ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.