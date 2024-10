L’ancien Marseillais Abdelaziz Barrada est décédé

Triste nouvelle pour le monde du foot. Abdelaziz Barrada est ainsi décédé ce jeudi des suites d’une crise cardiaque, comme rapporté par plusieurs sources marocaines dont le portail de presse marocain Hespress. Le milieu de terrain quitte ce monde à l’âge de 35 ans. Il avait mis fin à sa carrière en 2021, après avoir vadrouillé un peu partout depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2016.

International marocain à 28 reprises - pour 4 buts - le natif de Provins s’était fait connaître jeune, en Espagne, du côté de Getafe, où il a terminé sa formation suite à son départ du PSG. Avec le club de la banlieue de Madrid, il a disputé une soixantaine de rencontres de Liga, inscrivant 8 buts et délivrant 9 passes décisives au total, et faisant étalage de toute sa qualité technique.

Un talent éclatant

Il jouera ensuite une saison à Al-Jazira, aux Emirats, avant de s’engager avec l’Olympique de Marseille en 2014, où il restera 2 saisons avant de repartir aux Emirats. En terres phocéennes, il n’avait pas réussi à s’imposer sur la durée, mais il avait tout de même laissé quelques fulgurances par moment, montrant qu’il avait un talent indéniable. Par la suite, il a aussi joué en Turquie (Antalyaspor), dans les divisions inférieures en Espagne (Gimnàstic), puis au Qatar (Al-Shahania SC), avant de finir sa carrière en France, à l’US Lusitanos. On a ensuite pu le voir sur le plateau de beIN Sports notamment dans un rôle de consultant.

Chouchou d’enfance d’un certain Achraf Hakimi originaire de Getafe également, il avait fait partie de cette génération marocaine qui avait disputé les Jeux Olympiques de Londres en 2012, tournoi pendant lequel il avait été particulièrement brillant. C’est donc tout naturellement que sur les réseaux sociaux, les réactions et les hommages se multiplient déjà. La rédaction de Foot Mercato exprime aussi son chagrin et présente ses condoléances à la famille et aux proches du joueur.