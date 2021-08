Les Wolves préparent un raid sur la Ligue 1

La suite après cette publicité

C'est de notoriété publique en Angleterre, Wolverhampton n'a pas fini son mercato. Les Wolves, qui se préparent à être attaqués pour Adama Traoré (25 ans), cherchent activement à plusieurs postes, notamment celui de défenseur central. Et pour renforcer son arrière-garde, le club de Molineux scrute en Ligue 1.

Selon les informations de Sky Sports, il suivrait ainsi avec attention l'évolution de la situation de Duje Caleta-Car (24 ans), le défenseur central croate de l'Olympique de Marseille. Ce dernier figure sur la liste des transferts depuis le début du mercato et peine à trouver preneur au tarif demandé (20 M€). Problème : s'il se verrait bien en Premier League, l'ancien de Salzbourg privilégierait une écurie qualifiée en Europe.

DCC ou Botman ?

Les Wolves attendent donc un signe de l'OM et du joueur pour aller plus loin. En parallèle, ils explorent la piste menant à Sven Botman (21 ans). Voetbal International affirme en effet que l'axial du LOSC figure sur les tablettes anglaises et que les discussions avec Lille sont entamées.

L'ancien de l'Ajax, annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes de clubs anglais et également pisté par Séville, pourrait rapporter de précieux deniers à des Dogues qui doivent vendre d'ici la fin du mercato pour équilibrer les comptes. Wolverhampton semble bien décidé à piocher son futur défenseur central en France. Reste à savoir qui sera l'heureux élu.