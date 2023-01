FA Cup : Brighton s’offre le scalp de Liverpool et file en huitièmes

Suite des seizièmes de finale de la FA Cup, doyenne des compétitions de football. Brighton, dans une bonne dynamique (4 matches sans défaite TCC), recevait à l’Amex Stadium une équipe de Liverpool, qui n’a plus gagné depuis 3 matches en Premier League. Si les deux formations croyaient se quitter sur un score de parité, les Seagulls s’offraient finalement la qualification pour les 8es grâce à sa pépite japonaise Kaoru Mitoma (2-1).

Pourtant, les Reds avaient ouvert le score par l’intermédiaire d’Harvey Eliott, auteur de son 2e but en 3 matches, sur un service de Mohamed Salah (1-0, 30e). Mais juste avant la pause, Lewis Dunk égalisait pour les Seagulls, présent pour dévier le tir de Tariq Lamptey (1-1, 39e). Et dans le temps additionnel de la seconde période, Kaoru Mitoma s’offrait un parfait enchaînement dans la surface pour crucifier Alisson (90+2e) pour donner la victoire aux locaux et ainsi éliminer les hommes de Jürgen Klopp de leur deuxième coupe nationale.

