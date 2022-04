Ajax : Antony absent au moins jusqu'au mois de mai

La belle saison d'Antony pourrait s'arrêter dès maintenant. Blessé en fin de rencontre et remplacé lors du dernier match qualificatif pour le Mondial 2022, contre la Bolivie (4-0), l'international auriverde souffre d'une blessure à la cheville droite. Mais cela est plus grave que prévu pour le joueur de l'Ajax Amsterdam.

La suite après cette publicité

«Antony est absent pour la période à venir. L'entraîneur Erik ten Hag devra faire sans Antony jusqu'à au moins fin avril. Il y a une chance que l'attaquant ne rejoue plus cette saison...», indique le club néerlandais sur ses réseaux sociaux. L'ailier de 22 ans a disputé 23 matchs et inscrit 8 buts en championnat cette saison.

Antony out for coming period.



Coach Erik ten Hag will be without Antony till at least the end of April. There is a chance that the forward will not play again this season... 😔