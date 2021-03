Canal+ : Pierre Ménès suspendu jusqu'à nouvel ordre

Suite à divers témoignages à son encontre, Pierre Ménès est suspendu par Canal +. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est le quotidien Le Monde qui l'a dévoilé en cette soirée de mardi, s'appuyant sur des sources du groupe média français. « Il n’y a pas de date de retour. C’est jusqu’à nouvel ordre », a précisé un dirigeant de Canal au journal.

Le résultat d'une enquête interne réalisée par l'entreprise, suite à la publication du célèbre documentaire de Marie Portolano le 21 mars dernier. On ne devrait donc pas le revoir de sitôt sur le plateau du Canal Football Club, ni même au poste de consultant pour les journées de championnat. Plus tôt dans la semaine, le journaliste star de Canal s'était excusé via les réseaux sociaux.