Ligue 1 : Strasbourg renversé par Ajaccio dans un match fou

Pour la 14e journée de Ligue 1, l'AC Ajaccio recevait Strasbourg dans une rencontre où aucune des deux équipes n'avait le droit à l'erreur. Les Strasbourgeois, malgré un nul héroïque face à l'OM, étaient toujours relégables au coup d'envoi et il fallait donc absolument prendre trois points face à un concurrent direct. Le promu corse, dans la zone rouge aussi (19e), devait se relever pour ne pas se laisser distancer au classement et quoi de mieux qu'une rencontre à domicile. Pour ce match de la peur, les deux coachs décidaient d'aligner du classique et ne prenaient pas vraiment de risque.

Après le nul obtenu la semaine dernière, Strasbourg espérait se rassurer et tout commençait parfaitement pour eux avec un sublime coup franc signé Jean-Ricner Bellegarde (7e). L'ancien Lensois déposait le ballon dans la lucarne de Benjamin Leroy. Dominés, les Corses peinaient à sortir le ballon et sombraient rapidement dans cette rencontre. Sur un long ballon en profondeur, Kevin Gameiro inscrivait un lob magnifique et permettait aux Alsaciens de déjà faire le break (17e). On s'attendait alors à voir les hommes de Julien Stéphan tranquillement gérer et même enfoncer le clou. Mais voilà, cette saison, rien ne va pour Strasbourg et le match a basculé d'un coup.

Belaïli a fait le show

Sous l'eau jusqu'ici, l'AC Ajaccio revenait dans la partie après un penalty transformé par Youcef Belaïli (33e). L'Algérien, très actif sur son couloir, posait des problèmes à la défense adverse. À peine une minute plus tard, poussé par un public en feu, Ajaccio égalisait même sur un contre salvateur et tuait une équipe strasbourgeoise totalement dépassée. El Idrissy crucifiait Sels sur place (34e, 2-2). Et ce n'était que le début. Car dans la foulée, Youcef Belaïli, qui venait de rater un face à face, obtenait un nouveau penalty qu'il transformait lui même (40e, 3-2).

Assommé, Strasbourg pensait limiter la casse jusqu'à la mi-temps. Mais c'était sans compter sur Belaïli qui continuait de provoquer et déposait le ballon sur la tête de Nouri pour le but du 4-2 (45e+3). Un véritable scénario catastrophe pour Strasbourg, qui s'en allait donc tout droit vers une 6e défaite en championnat. Et même si Belaïli s'offrait le luxe de manquer un penalty (63e, le troisième du match pour les Corses) et qu'Ajaccio finissait à dix après l'exclusion de Clément Vidal (80e), Strasbourg n'a pas su revenir et continue donc sa descente aux enfers. Les Corses prennent trois précieux points et remontent à la 17e place en passant devant son adversaire du jour.