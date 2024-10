Ligue 1 : l’OL enchaîne un nouveau succès tranquille face à Nantes

Depuis la défaite humiliante face à l’OM (3-2) il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais semblait avoir retrouvé des couleurs. Après quatre succès de rang dont un large en Ligue Europa face aux Rangers (4-1), la formation de Pierre Sage voulait continuer sur sa lancée face à Nantes dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, le technicien français alignait une équipe très offensive avec le retour du 4-2-3-1. En très grande forme depuis sa réintégration au groupe, Rayan Cherki était encore titulaire dans un rôle de numéro 10 aux côtés de Lacazette, Fofana et Benrahma. Blessé, Matic était remplacé dans le coeur du jeu par le double pivot Veretout-Tolisso alors Maitland-Niles retrouvait le couloir droit de la défense lyonnaise. De son côté, Antoine Kombouaré se présentait avec une composition assez défensive. Abline et Simon étaient chargés d’alimenter l’attaque alors que pour ce match, le FC Nantes était privé de son meilleur joueur depuis le début de saison Johann Lepenant. Le milieu prêté par l’OL ne peut pas jouer à cause d’une clause dans son contrat.

Série en cours Plus de statistiques Lyon V V V D N Nantes N N D V V

Dans un début de rencontre assez timide, c’est le FC Nantes qui se procurait la première grosse occasion du match. Après une grosse erreur de relance de Maitland-Nile, c’est Moses Simon qui éliminait un autre défenseur lyonnais et se présentait devant Lucas Perri. Mais le gardien brésilien était impérial sur sa ligne et repoussait la tentative de l’attaquant nigérian (15e). Une occasion qui réveillait une équipe lyonnaise en manque d’inspiration. Sur sa première grosse occasion, la formation rhodanienne ouvrait le score. Le bon centre de Benrahma était repris par Tagliafico qui trompait Lafont (1-0, 21e). De la réussite et un début de match idéal pour l’OL.

L’OL confirme sa forme du moment

Ce but libérait les offensifs lyonnais et notamment Rayan Cherki qui régalait encore avec ses dribbles dont il a le secret. Le jeune milieu offensif français s’offrait même un festival avant la fin de la première période. Il éliminait deux joueurs pour entrer dans la surface et croiser sa frappe mais Lafont détournait le cuir (43e). Dans la foulée, Malick Fofana trouvait le poteau et manquait le but du break (45e). Au retour des vestiaires, l’OL poursuivait sa domination et semblait gérer son avance sans trembler. Cherki, à la baguette, délivrait un subtil ballon pour Tolisso qui butait encore sur Lafont (48e). L’ancien portier de Toulouse gardait les siens en vie mais ne pouvait rien sur le but du break.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lyon 10 7 -2 3 1 3 10 12 9 Nantes 9 7 1 2 3 2 9 8

Sur un nouveau décalage de Cherki, Tolisso décidait cette fois de centrer fort et le cuir était dévié par Nicolas Pallois dans son propre but (2-0, 52e). Le but du break pour des Lyonnais sérieux et appliqués. Entré en jeu, Nuamah ne passait pas loin de son but dans ce match mais manquait à chaque fois de précision dans son tir. Le FC Nantes, après plusieurs changements, tentait de réduire l’écart, mais tombait aussi à chaque fois sur un bon Lucas Perri, toujours vigileant sur sa ligne. Le score ne bougera plus. L’OL enchaîne un 5e succès de rang et pointe désormais à la 7e place du classement. De son côté, Nantes reste sur 4 matches sans succès après un bon début de saison et recule à la 9e place du classement de la Ligue 1.