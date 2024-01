Le Bayern Munich propose 3 jobs de rêve

Locomotive du football allemand, le Bayern Munich emploie de nombreuses personnes qui travaillent dans l’ombre et font vivre le club. Ce vendredi, Bild révèle d’ailleurs que les Bavarois proposent plusieurs "jobs de rêve" selon les dires du journal allemand. Si vous êtes passionnés de football et fans des Munichois, cela pourrait vous intéresser si vous avez l’expérience et les qualifications nécessaires.

La suite après cette publicité

Ainsi, Bild explique que les pensionnaires de l’Allianz Arena recherchent un nouveau jardinier, afin de chouchouter la pelouse du stade. Les champions d’Allemagne veulent aussi recruter un ou une psychologue pour les équipes U11 à U17, ainsi qu’un entraîneur principal pour la deuxième équipe féminine du club.