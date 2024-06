Les aveux émouvants de Louis Van Gaal sur son combat contre le cancer

Malade depuis plusieurs années après la détection d’un cancer de la prostate, Louis van Gaal s’est écarté du football en tant qu’entraîneur. Dans une interview accordée au journal AS, le Néerlandais a révélé qu’il vivait avec des cathéters et des poches à urine depuis trois ans. Malgré sa maladie, Louis van Gaal avait quand même dirigé les Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde au Qatar en 2022.

« Je vis avec la maladie depuis un peu plus de trois ans, avec des radiations, des injections d’hormones, des opérations, des cathéters et des poches à urine. C’est incroyable, mais je peux le gérer. J’y suis parvenu, et j’ai pu le faire même en travaillant lors de la dernière Coupe du Monde. Je pense même que pendant la Coupe du Monde, j’ai encore mieux réussi, car j’avais un but. Et avec le processus de cancer, cela se passe de la même manière que dans le processus d’entraîneur : vous cherchez un objectif. Pour moi, c’était positif de gérer les deux choses », a-t-il expliqué au média espagnol. À 72 ans, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas continue d’exercer dans le football en étant conseiller de l’Ajax Amsterdam.