Portugal : Bruno Fernandes remercie Fernando Santos

Évincé après 8 ans passés à la tête de la sélection portugaise, Fernando Santos va désormais tourner l'une des plus belles pages de sa carrière d'entraîneur. Si certains joueurs sont restés muets à l'annonce de son départ, d'autres en ont profité pour le remercier. C'est par exemple le cas de Bruno Fernandes qui a déclaré sur ses réseaux sociaux : « Un grand merci à monsieur Fernando Santos. Merci de m'avoir donné l'opportunité de représenter notre pays et de nous avoir fait confiance ces dernières années. »

« En tant que Portugais, merci d'avoir placé le Portugal au sommet de l'Europe et d'avoir rendu à un 'petit' pays la confiance et la conviction qu'il était possible d'être parmi les 'grands'. Des moments de gloire et de joie et d'autres de tristesse et de frustration, mais l'histoire a été faite et restera à jamais marquée dans le cœur de tous les Portugais. » Un bel hommage de la part du joueur de Manchester United.