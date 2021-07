Matteo Guendouzi fait ses adieux à Arsenal

La signature de Matteo Guendouzi à l'Olympique de Marseille ne devrait pas tarder à être officialisée. Le milieu de terrain a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ d'Arsenal, remerciant les supporters de leur soutien durant ses deux saisons à Londres.

«Merci Arsenal, merci pour tout ! J'ai beaucoup appris durant mon passage ici. Il est impossible pour moi de tout énumérer sans oublier un souvenir ou un mot. Mais je n'oublierai jamais chaque minute jouée avec le maillot des Gunners. Je n'oublierai jamais l'Emirates Stadium. Je n'oublierai jamais les supporters. Je n'oublierai pas la ville (Londres, ndlr). Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu ici. Je n'oublierai pas que ma seule volonté était de défendre les couleurs d'Arsenal avec honneur. Merci à tous ceux qui ont cru en moi durant ma période ici, que ce soit pendant les bons ou mauvais moments. Je ne peux que souhaiter le meilleur au club et ses supporters qui méritent tellement, croyez-moi ! Au revoir Arsenal, je ne t'oublierai jamais et je resterai un Gunner pour toujours», a déclaré Matteo Guendouzi sur ses réseaux sociaux.

