Le joli cadeau envisagé par le FC Barcelone pour Raphinha

Si les noms de Robert Lewandowski et de Lamine Yamal sont souvent cités pour mettre en avant l’attaque du FC Barcelone, celui de Raphinha l’est moins, mais le Brésilien de 27 ans est tout aussi important. Titulaire lors des sept matchs disputés par le club calatan cette saison en Liga, l’ancien Rennais a déjà inscrit cinq réalisations et a délivré deux passes décisives. Des performances qui ont impressionné Hansi Flick et la direction blaugrana, qui souhaite le récompenser.

Ainsi, d’après Sport, le Barça pense à prolonger le contrat de son attaquant. Des discussions vont avoir lieu durant la saison pour étendre le bail du joueur recruté de Leeds en 2022 et dont le contrat actuel expire en juin 2027. Longtemps annoncé sur le départ cet été, Raphinha intéressait notamment des clubs de Saudi Pro League. Mais il n’a jamais accepté la moindre proposition, répétant en coulisses qu’il était épanoui à Barcelone et qu’il souhaite s’imposer dans la durée. Il est sur la bonne voie.