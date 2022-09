Affaire Pogba : le parquet requiert la détention provisoire pour Mathias Pogba

«Extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée», voici les faits reprochés à Mathias Pogba et quatre autres personnes qui vont comparaître devant le juge, ce samedi, en vue de leur mise en examen. Après son déferrement et une nuit passée au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, le Français de 32 ans va donc être présenté à un magistrat instructeur dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'extorsion dont son petit frère Paul aurait été victime.

En attendant, le parquet de Paris a requis «un placement en détention provisoire pour les cinq suspects», dont Mathias Pogba, dans cette affaire, a indiqué ce samedi matin une source judiciaire. Une décision pour laquelle le juge des libertés et de la détention (JLD) est compétent. Pour rappel, l'ex-attaquant international guinéen avait reconnu, au cours de sa dernière garde à vue, être à l'initiative d'une vidéo menaçante, diffusée le 27 août sur les réseaux sociaux, et dans laquelle il promettait faire de «grandes révélations» au sujet du milieu de terrain de la Juve et de son avocate brésilienne et agente, Rafaela Pimenta.