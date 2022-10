L2 : Bordeaux s'impose à Laval et reprend la 1ère place à Amiens

En clôture de la 10ème journée de Ligue 2, Laval (13ème) recevait Bordeaux (4ème). Une victoire et les Girondins pouvaient reprendre la place de leader à Amiens. C'est d'ailleurs sur une victoire des joueurs de David Guion que se terminait la joute entre les deux équipes (2-1). Dominateur en début de match, les Girondins prenaient vite l'avantage par l'intermédiaire de leur attaquant de pointe, Josh Maja (5e, 1-0) à la suite d'un corner botté par Danylo Ignatenko. Laval tentait alors de revenir mais ne trouvait pas la solution avant la pause pour inquiéter les Bordelais. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Jimmy Roye tenaient le ballon et Julien Maggiotti finissait par convertir la domination, stérile jusque-là, de son équipe. Après un mauvais dégagement de la défense bordelaise, le Français pouvait remporter son duel face à Gaëtan Poussin (56e, 1-1).

Mais c'était sans compter sur les ressources des Girondins qui inversaient la tendance dans la foulée. Alberth Elis frappait alors très fort du droit pour crucifier Alexis Sauvage après un bon déboulé de Zurab Davitashvili (69e, 2-1). Un peu plus d'une dizaine de minutes plus tard, Geoffray Durbant croisait sa tête et pensait marquer pour égaliser mais il était finalement signalé hors-jeu peut-être même de façon injuste (81e). Une autre décision contestable devrait faire parler dans les prochaines heures, Geoffray Durbant, toujours lui, chutait dans la surface adverse après avoir été accroché au niveau du bras par Clément Michelin mais l'arbitre, M. Perreau-Niel, considérait alors que l'attaquant avait simulé et lui donnait ensuite un carton jaune pour sa contestation (90e+3). La fin de la rencontre était donc houleuse entre les deux équipes et d'autres cartons jaunes étaient distribués à, Bryan Goncalves et Vital Nsimba. Avec cette victoire, Bordeaux reprend la place de leader à Amiens tandis que Laval reste bloqué à la 13ème place.