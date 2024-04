Le phénix Jean-Philippe Gbamin future attraction du mercato estival

«Dans le football tout va très vite. »Cet adage bateau est connu de tous. Mais pour certains joueurs, il est plus vrai que nature. Et il peut s’appliquer sans problème à Jean-Philippe Gbamin. Du statut de grand espoir du RC Lens, à l’éclosion en Allemagne du côté de Mayence qui lui a ouvert les portes de la Premier League à Everton pour un transfert à 28 M€ avant le début des ennuies avec des blessures et divers soucis extrasportifs, l’international ivoirien aux 17 sélections a connu une période agitée entre 2019 et 2022. La faute également au club anglais qui a décidé de le faire jouer sans préparation physique dès son arrivée, engendrant une fragilité qu’il a trainé de longs mois, lui qui n’avait connu aucune blessure sérieuse durant les trois années passées du côté de Mayence.

S’en sont suivis deux prêts intéressants du côté du CSKA Moscou (11 apparitions - 2 buts en 4 mois) puis à Trabzonspor en Turquie (19 apparitions). Mais le poids de son transfert à Everton et quelques problèmes personnels ont eu raison des ambitions d’un joueur qui ne voulait plus entendre parler du club de la Mersey. Et c’est dans les dernières heures du mercato estival 2023 qu’il finit par résilier son contrat avec les Toffees. À la surprise générale, il débarque à l’automne à Dunkerque en Ligue 2. Un choix sportif étonnant pour un joueur au CV si garni.

L’étonnant choix Dunkerque

Il en explique les raisons dans les colonnes de la Voix du Nord. «Franchement, ça m’a fait du bien de revenir en France. Le plus important c’était de trouver un bon projet où j’allais me sentir aimé, où j’allais jouer. Je ne voulais plus rentrer à Everton, je résilie avec eux. Dunkerque, c’est un challenge. Quand Demba Ba m’appelle pour me présenter le projet, ici à côté de la famille, je suis venu directement.» Un choix familial de courte durée dans une région qu’il connait par coeur pour retrouver ses sensations, du temps de jeu, l’odeur des vestiaires et la France. L’ancien Lensois et l’USLD ne regrettent pas cette alliance inattendue.

Avant-dernier à l’issue des matches aller, le club nordiste est aujourd’hui 15e de Ligue 2 avec 5 points d’avance sur le premier relégable Troyes. Et c’est peu dire que le milieu défensif ivoirien y est pour beaucoup. Après un premier mois pour se remettre dans le bain, Gbamin monte en puissance depuis le début du mois de janvier et enchaîne les bonnes performances (14 titularisations consécutives). Il a stabilisé le milieu de terrain, apporte son expérience et son vécu du haut niveau à ses coéquipiers. Venu pour maintenir Dunkerque, Gbamin pourra partir cet été avec le sentiment du devoir accompli, lui qui est libre de s’engager avec le club de son choix.

Un statut d’agent libre qui fait saliver de nombreux clubs français

Et les courtisans sont déjà nombreux pour celui qui aspire surtout à retrouver un vrai projet sportif au plus haut niveau. Selon nos informations, plusieurs clubs de haut de tableau de Ligue 2 ainsi que deux formations de Ligue 1 sont déjà venus aux renseignements, séduits par le retour en forme du joueur, sa polyvalence (il peut également jouer en défense centrale) et son statut d’agent libre. À noter aussi que le regain de forme de l’ancien élément de Mayence ne laisse pas insensible du côté de la Bundesliga… Une chose est sûre, le phénix Jean-Philippe Gbamin entend bien renaître de ses cendres et l’a déjà prouvé. De bon augure pour le club qui parviendra à l’attirer dans ces filets ces prochaines semaines… À suivre.