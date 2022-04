PSG-OM : Jorge Sampaoli n'a pas le choix pour arrêter Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'un des moments préférés des supporters parisiens et marseillais se déroulera ce dimanche soir au Parc des Princes, puisque le PSG accueille l'OM en clôture de la 32ème journée de Ligue 1. Ce Classique sera surtout l'occasion de voir si le club olympien, dauphin de son rival francilien au classement, est capable de réitérer son exploit de l'année dernière en terres rouge et bleu. Le principal danger sera, à n'en pas douter, Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur et passeur du championnat de France. Jorge Sampaoli a lancé un message à ses joueurs, qui auront fort à faire face au champion du monde 2018.

«Mbappé ? J'ai eu la possibilité de l'affronter en Coupe du monde aussi, puis il est venu ici avec le PSG. Avec tous les joueurs de qualité qu'il a autour de lui, c'est un joueur quasiment impossible à marquer. Il fait des différences dans les espaces, balle au pied, à la finition... il faut avoir un très bon jeu collectif face à lui, parce que individuellement, c'est quasiment impossible, on parle d'un joueur qui peut faire la différence contre n'importe quel club au monde», a ainsi lâché l'entraîneur de l'OM ce samedi en conférence de presse d'avant-match. Les Marseillais sont prévenus.

