Bayern Munich : Robert Lewandowski fait le point sur son avenir

Auteur d'une année réussie avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski (32 ans) a été nommé pour le trophée de joueur de l'année 2020 pour la prochaine cérémonie des Globe Soccer Awards. Interrogé par l'agence de presse AP, le Polonais a évoqué son actualité et son avenir chez les Bavarois.

«Je ne sais pas. Maintenant, j'ai un contrat jusqu'en 2023 et je n'ai jamais pensé à ce qu'il pourrait arriver après. Il me reste 2 ans et demi de contrat. Donc il y a beaucoup de temps pour y réfléchir et je sais que je peux jouer encore pas mal de temps».