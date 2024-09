Egypte : accord trouvé entre Sergio Ramos et le club de Zamalek

Libre depuis son départ du Séville FC, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé un nouveau point de chute. Malgré ses 38 ans, l’ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain a toujours été clair sur le fait qu’il cherchait un nouveau challenge. Rapidement, son nom a été lié à de nombreux clubs. Il y a eu le San Diego FC, une nouvelle franchise de Major League Soccer qui va commencer la compétition en 2025. La Turquie (Galatasaray), l’Arabie saoudite (Al-Orobah) ou encore le Brésil (Botafogo, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama), ont été cités comme des points de chute potentiels. Mais le défenseur a vu s’ouvrir une porte totalement inattendue la semaine dernière avec un intérêt concret du club égyptien de Zamalek. Et selon la presse égyptienne, les négociations ont très bien avancé.

Interrogé sur la réalité des négociations du Zamalek pour inclure le défenseur espagnol Sergio Ramos dans l’effectif, le président du club égyptien, Hisham Nasr, a répondu :«Oui, il y a des négociations avec Ramos, il s’agirait d’un accord d’investissement sportif et cela améliorera largement la réputation du club. Nous travaillons à arranger la valeur financière, et le joueur nous rejoindra une fois que le salaire sera enfin convenu». Un accord est donc sur le point d’être trouvé entre toutes les parties. Le club de Zamalek, basé au Caire, est l’un des clubs les plus titrés du continent africain avec 79 trophées. L’équipe entraînée par José Manuel Gomes a remporté il y a quelques jours la Supercoupe d’Afrique en battant le club égytpien d’Al-Ahly.