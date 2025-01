Neymar Jr prépare un projet totalement inattendu

Neymar Jr a annoncé une excellente nouvelle il y a quelques jours. En effet, le footballeur de 32 ans va devenir père pour la quatrième fois. Sa compagne, Bruna Biancardi, et lui attendent une fille pour 2025. Une année que le Brésilien espère tout aussi réussie sur le plan sportif et physique. Car depuis son arrivée en Arabie saoudite à l’été 2023, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain enchaîne les tuiles. Blessé lors d’un match de la Seleção face à l’Uruguay en octobre 2023, Ney avait été écarté des terrains après seulement 5 apparitions sous le maillot d’Al-Hilal. De retour après plus d’un an d’absence, il a rapidement rechuté. Ainsi, depuis sa signature en Saudi Pro League, il n’a joué que 7 rencontres toutes compétitions confondues (428 minutes).

Mais surtout, il a manqué 429 jours de compétition. Ce qui est énorme pour la star de l’équipe achetée 80 M€ et payée 200 M€ par année. Depuis quelques semaines d’ailleurs, les rumeurs entourant l’avenir de Neymar se font de plus en plus nombreuses. Il faut rappeler que l’international auriverde sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Justement, The Athletic fait le point sur ce sujet brûlant ce mardi. Le média britannique, réputé pour son sérieux, a contacté l’entourage de Ney. Ses proches ont indiqué que l’objectif prioritaire du joueur est de se remettre en forme et de rejouer régulièrement au foot. De plus, ils ont ajouté qu’aucune décision n’avait été prise officiellement concernant le futur du joueur, qui ne résiliera pas son bail et ira au bout de son contrat cette saison.

Un divorce quasi acté avec Al-Hilal l’été prochain

En effet, Neymar n’est pas pour cette option d’autant qu’il renoncerait à une grosse somme d’argent, puisqu’on lui doit encore un peu plus de 72 M€. La possibilité qu’il participe à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA durant l’été avec Al-Hilal n’est pas exclue non plus. Pour cela, il devrait prolonger son contrat de quelques semaines. Mais concernant ce point précis, rien n’est acté. D’autant que son club ne l’a pas inscrit en Saudi Pro League lors de la première partie de la saison en raison de sa blessure et qu’il pourrait être tenté de faire la même chose lors de la deuxième moitié de saison puisque l’équipe s’en est très bien sortie sans lui. Si tel est le cas, Ney ne pourrait jouer qu’en Ligue des champions asiatique et en Coupe du Roi et manquerait les 21 matches de SPL restants.

Cela serait aussi un sacré message envoyé par Al-Hilal. D’ailleurs pour The Athletic, la possibilité que Ney prolonge là-bas est nulle. Le média explique que les Saoudiens ne payeront pas une fortune un joueur âgé de bientôt 33 ans qui a enchaîné les pépins physiques. Ils ont été globalement déçus du retour sur investissement. Mais Neymar a d’autres options entre les mains. La première est de revenir à Santos. L’écurie brésilienne ne s’en est pas cachée, elle rêve du come-back de l’enfant prodige. De son côté, Ney est toujours très lié au club, où il revient souvent. Il a d’ailleurs toujours une demeure là-bas. Récemment, le président de Santos, Marcelo Teixeira a été cash sur le sujet.

Rejoindre Santos ou Miami…ou acheter un club

« Nous sommes clairs et objectifs, son père et son staff le savent. Ils me connaissent, ils connaissent Santos. Nous devons attendre, car il a un contrat en cours.» La deuxième option souvent évoquée est l’Inter Miami. Plusieurs amis de Ney, dont Lionel Messi et Luis Suarez, y évoluent. Récemment, Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami, avait confié : « le mot clé est de savoir s’il devient disponible. Il est un joueur d’Al Hilal. Il n’est pas disponible pour nous. J’ai toujours dit que nous aspirons à attirer de grands joueurs dans notre équipe. Nous avons beaucoup de limitations et de restrictions en matière d’effectifs, mais nous avons un budget illimité. Nous sommes ambitieux. Si jamais nous avons l’opportunité de recruter un joueur du calibre de Neymar, nous n’hésiterons pas.»

La porte n’est donc pas fermée du côté de la franchise de MLS. Enfin, The Athletic évoque une troisième option plutôt inattendue. En effet, le retour de Neymar au Brésil pourrait se faire sous une autre forme puisqu’il n’est pas exclu qu’il achète un club seul, lui qui a amassé une fortune. Il pourrait aussi recevoir l’appui d’un fond d’investissement. Une source proche de Ney a évoqué une rumeur sans pour autant nier que cette possibilité lui trotte dans un coin de la tête. Comme Ronaldo avec Cruzeiro, le Brésilien investirait dans un club au pays. Une idée tentante pour Neymar Jr, qui pourrait enfiler une nouvelle casquette tout en voyant d’autres portes s’ouvrir l’été prochain une fois qu’il sera libre.