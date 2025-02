Serie A : l’Udinese arrache la victoire contre Venise, Monza perd encore

Suite de cette 23e journée de Serie A avec le succès de l’Udinese (3-2) arraché sur sa pelouse contre Venise, pourtant 19e. Les joueurs du Frioul pensaient avoir fait le plus dur en prenant deux buts d’avance grâce à Luccas (47e) et Lovric (52e) mais c’était sans compter sur la résilience des Vénitiens qui sont parvenus à égaliser par Nicolussi Caviglia (64e), Gytkjaer (79e). Le 2e but de la saison d’Iker Bravo (84e) a finalement donné la victoire aux locaux.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Udinese 26 22 -9 7 5 10 25 34 19 Venise 16 22 -15 3 7 12 20 35

Ce succès permet à l’Udinese de gratter une place au classement pour grimper à la 10e place de Serie A, soit trois rangs au-dessus de l’Hellas Vérone. Les Gialloblu ont aussi gagné (1-0) mais sur le terrain de Monza, lanterne rouge de ce championnat italien toujours plus en danger avec ses 8 points de retard sur le premier non-relégable. Pire encore, Lekovic (13e) contre son camp aura été l’unique buteur de la rencontre.

Les résultats des matchs de 15h :

Monza 0 - 1 Hellas Vérone : Lekovic (csc 13e)

Udinese 3 - 2 Venise : Lucca (47e), Lovric(52e), Bravo (84e) ; Nicolussi Caviglia (64e), Gytkjaer (79e)