L’Inter Milan prépare une révolution XXL

L’enfer de Munich. Voici comment résumer en quelques mots la finale de la Ligue des Champions vécue par l’Inter Milan samedi soir face au PSG. Les Lombards étaient présents sur la pelouse de l’Allianz Arena, mais ils n’ont pas du tout existé durant cette rencontre perdue sur le score de 5 à 0. Une humiliation aux yeux du monde entier qui ne passe pas en Italie. Deux jours après la large défaite des Nerazzurri, la presse transalpine continue d’évoquer ce traumatisme. Elle parle aussi beaucoup de la suite et du mercato qui arrive. Le dossier le plus chaud concerne d’ailleurs l’entraîneur, Simone Inzaghi. Depuis quelques jours, l’avenir du coach italien fait couler de l’encre, puisqu’il est dragué par Al-Hilal en Arabie saoudite. Tous les médias italiens assurent qu’il va prendre sa décision d’ici mardi.

En ce qui concerne les joueurs, il va aussi y avoir du mouvement. On ne parle pas d’un lifting profond puisque l’Inter veut conserver son noyau dur. La Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants veulent notamment s’appuyer sur les leaders expérimentés Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni ou encore Hakan Calhanoglu, qui a un temps été courtisé en Saudi Pro League. Le média italien assure que «la rédemption» viendra d’eux. Ensuite, le plan est d’apporter des retouches ici et là pour offrir à Inzaghi ou à son successeur une équipe compétitive. Du côté des arrivées, Luis Henrique (OM), pour lequel l’Inter va lâcher environ 25 M€, et Petar Susic (21 ans, Dinamo Zagreb) vont renforcer le secteur offensif et le milieu de terrain. Un autre joueur sera recruté dans l’entrejeu en cas de départ.

Plusieurs arrivées et départs sont prévus

Pour l’attaque, l’Inter estime avoir besoin d’un autre numéro 9, même si le duo Marcus Thuram-Lautaro Martinez donne satisfaction. Mais l’Argentin est courtisé par quelques clubs, dont l’Atlético de Madrid. Quoi qu’il arrive, les Lombards veulent du sang neuf, eux qui ont fixé pour le moment un budget de 40 M€. Ce qui est pour le moment insuffisant pour s’offrir Rasmus Hojlund, la priorité estivale de l’Inter à ce poste. Le joueur est dans le dur à Manchester United, qui souhaite s’en séparer. Mais pas à n’importe quel prix. Les Lombards, qui apprécient ses qualités et le fait qu’il ait brillé en Italie à l’Atalanta, devront donc se montrer convaincants pour le faire quitter Old Trafford. Il faut rappeler qu’il a été acheté il y a deux ans 75 M€ (+ 10 M€ de bonus).

Toujours dans le compartiment offensif, l’Inter veut aussi rajeunir son équipe. Les profils d’Ange-Yoan Bonny (Parme) et de Santiago Castro (Bologne) sont cités par la GdS. Toujours du côté de Bologne, Sam Beukema et John Lucumì sont suivis de très près pour renforcer la défense, tout comme Koni De Winter (Genoa). Un secteur défensif où l’Inter prévoit des départs et espère récolter environ 60 M€. Ainsi, Yann Bisseck, malheureux lors de la finale puisqu’il est sorti sur blessure quelques minutes après son entrée en jeu; et Davide Frattesi, dont le sort pourrait changer si un nouveau coach arrive, sont placés sur la liste des indésirables. Pour chacun d’entre eux, les Milanais veulent 30 M€. En fin de contrat, Joaquin Correa et Marko Arnautović vont s’en aller, tout comme Mehdi Taremi (en fin de contrat en 2027) que l’Inter ne veut pas garder. Idem pour Kristjan Asllani, qui est sur la sellette. Six départs et autant d’arrivées (en comptant Luis Henrique et Petar Susic), l’Inter va affoler le mercato pour oublier son cuisant échec.