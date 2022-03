L'OL réfléchit à l'option David Neres

La suite après cette publicité

L'OL est à la peine et ce n'est rien de le dire. Seulement 10e de Ligue 1, le club rhodanien n'a guère plus que la Ligue Europa pour sauver une saison qui se destine vraisemblablement à être un échec. Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot doivent plus que jamais préparer le prochain exercice, avec ou sans Peter Bosz. Mais d'ici là, le chemin est encore long et l'OL envisage d'apporter un peu de sang neuf à un effectif qui manque cruellement de punch notamment offensivement malgré l'arrivée de Faivre.

Mais comment faire me direz-vous alors que le mercato est déjà terminé depuis plus d'un mois et demi ? Et bien, en raison de la guerre en Ukraine, les joueurs étrangers y évoluant peuvent s'engager provisoirement dans le club de leur choix jusqu'au 30 juin 2022. Cela a d'ailleurs été annoncé par le conseil d'administration de la LFP la semaine dernière qui a indiqué «que le règlement du statut et des transferts joueurs prévoit une période d’enregistrement exceptionnelle jusqu’au 7 avril prochain pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine ainsi que les joueurs ukrainiens autorisés à quitter le pays conformément aux règles applicables aux déplacements transfrontaliers des citoyens ukrainiens évoluant en Ukraine, dont le contrat de travail est automatiquement suspendu jusqu’au 30 juin 2022».

David Neres plaît toujours beaucoup à l'OL

Un joueur étranger évoluant en Ukraine (il s'agit principalement de Brésiliens) peut donc temporairement rejoindre le club de son choix, et ce, jusqu'au 30 juin prochain et les belles affaires sont nombreuses comme nous l'évoquions il y a quelques jours. Une aubaine pour les clubs français et donc pour l'OL qui mène une réflexion à ce sujet. Selon nos informations, les Gones songent à plusieurs noms, notamment à David Neres. L'ailier brésilien de 25 ans, qui a débarqué il y a quelques semaines seulement en provenance de l'Ajax Amsterdam, n'a pas disputé le moindre match officiel avec le Shakhtar Donetsk. Il a dû effectuer un incroyable périple de 700 km en bus pour fuir l'Ukraine et ainsi rejoindre Bucarest, où il a pu repartir au Brésil avec ses proches.

La possibilité de rallier l'Europe pour retrouver du temps de jeu serait une belle opportunité pour l'international brésilien (7 sélections - 1 but), qui n'a plus joué depuis le 22 décembre avec l'Ajax. Il n'y a pour l'instant aucun contact concret entre Lyon et l'ailier brésilien capable d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche, avec tout de même une préférence pour le côté gauche. Il s'agirait là d'une belle opportunité pour Bruno Cheyrou et les siens, qui se laissent le temps de la réflexion pour avancer ou non sur ce dossier. Pour rappel, le club rhodanien avait déjà songé à recruter David Neres, qui avait particulièrement brillé entre 2017 et 2019 avec notamment un but lors du 1-4 historique de l'Ajax à Santiago Bernabéu, en toute fin du dernier mercato estival.