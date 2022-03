Russie - Ukraine : les pépites qui vont animer ce mercato exceptionnel

La suite après cette publicité

La rumeur prenait de l'ampleur depuis quelques jours et elle a été rendue officielle ce lundi soir par la FIFA. Suite au contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'organisme qui régit le football mondial a annoncé l'ouverture d'un mercato spécial jusqu'au 7 avril prochain pour les joueurs évoluant dans ces deux championnats. Les éléments étrangers de la Russian Premier League et de la Premier-Liha peuvent rejoindre le club de leur choix sans conséquence jusqu'au 30 juin 2022. Une situation de joueurs "hors contrat" pendant quelques mois qui permettront aux joueurs qui ne sont ni Russes ni Ukrainiens de pouvoir trouver un club dans un pays dont la sécurité est moins menacée. Les clubs ont été autorisés à inscrire deux joueurs maximum parmi les éléments disposants de cette flexibilité contractuelle.

Ainsi, les 8 joueurs de Krasnodar qui ont vu leur contrat être suspendu : Rémy Cabella, Kaio, Wanderson, Junior Alonso, Erik Botheim, Viktor Claesson, Cristian Ramírez et Jhon Córdoba (seul Grzegorz Krychowiak n'était pas concerné) pourront trouver un autre club le temps du conflit avant de potentiellement revenir chez les Bykis. Cela risque de ne pas arriver pour Rémy Cabella et et Viktor Claesson dont les départs libres sont déjà actés puisque les contrats des deux hommes arrivaient à échéance en fin de saison. Pourtant, malgré la demande de la FIFA de faire un mercato exceptionnel, certains étrangers évoluant en Russie ne comptent pas forcément quitter le pays.

En Russie l'exode ne sera pas si évident, il le sera davantage en Ukraine

Du côté du Spartak Moscou par exemple, les étrangers du club soit Shamar Nicholson, Quincy Promes, Jordan Larsson, Victor Moses, Christopher Martins Pereira, Maxmiliano Caufriez, Samuel Gigot et Ayrton Lucas sont toujours au club. Ce dernier était annoncé partant pour la Turquie, mais cela a été démenti tandis que Samuel Gigot via son agent Mohammed Benchenafi a annoncé vouloir rester pour finir la saison malgré les rumeurs évoquant que son arrivée à l'Olympique de Marseille - actée pour cet été - pourrait être accélérée. Cette mesure de mercato exceptionnelle mise en place par la FIFA devrait davantage concerner les joueurs évoluant en Ukraine puisque la guerre se déroule sur leur sol et nombreux ont déjà quitté le pays pour la Roumanie.

Ainsi, certains clubs brésiliens ont déjà posé les pions pour se faire prêter plusieurs éléments du Shakhtar Donetsk. C'est le cas de Botafogo qui aimerait bien s'offrir le milieu offensif Pedrinho (23 ans) pour une courte période. De son côté, São Paulo se montre attentif à la situation de David Neres (24 ans) qui est arrivé cet hiver de l'Ajax Amsterdam. Au Dynamo Kiev, le Brésilien Vitinho (22 ans) est lui surveillé par Botafogo et l'Athletico Paranaense. Ces cas vont sûrement se multiplier au cours des prochains jours à l'image de Wanderson (Krasnodar) évoqué du côté de l'Internacional SC par UOL ou du Brésilien Douglas Santos (Zenit) que Sport évoque comme une piste intéressante pour le FC Barcelone.

Le championnat brésilien aura un œil sur l'Ukraine

Les clubs européens ou sud-américains (dans le cadre des Sud-Américains) pourraient donc s'orienter vers certains éléments pour renforcer leur effectif tout en offrant une échappatoire à certains joueurs qui souhaitent fuir le contexte touchant la Russie et l'Ukraine. Ainsi, de nombreux joueurs très intéressants pourront être facilement disponibles pour les derniers mois de compétition, surtout qu'aucune équipe russe ou ukrainienne n'est encore engagée sur la scène européenne et cela pourrait faciliter certains mouvements. En Ukraine déjà, le Shakhtar Donetsk compte 14 éléments étrangers donc 12 Brésiliens, 1 Israélien et 1 Burkinabé. Ce dernier, qui est Lassina Traoré, est blessé pour une longue durée et n'a pas besoin de trouver asile ailleurs pour continuer sa passion avec sérénité puisque son retour n'est prévu que pour la saison prochaine. Manor Solomon (22 ans) qui vit une saison compliquée face à la plus forte concurrence et l'explosion de Mykhaylo Mudryk pourrait profiter de ce mercato pour retrouver des sensations.

Il y a aussi de nombreux éléments très intéressants comme Pedrinho (23 ans) et David Neres (24 ans) évoqués plus haut mais aussi Vinicus Tobias (18 ans) arrivés cet hiver de l'Internacional SC et qui pourrait revenir chez les Colorados même si l'Atlético de Madrid et le Real Madrid sont sur les rangs. Disposant d'une belle cote, Marlon (26 ans), Vitão (22 ans), Dodô (23 ans), Marcos Antonio (21 ans), Maycon (24 ans) ou encore Tetê (22 ans) pourraient être vus comme des renforts intéressants pour de nombreuses écuries. Marcos Antonio est suivi par la Juventus tandis que Fernando (22 ans) est dans le viseur de l'Atalanta. Du côté du Dynamo Kiev, il y a aussi quelques joueurs étrangers intéressants comme l'international polonais Tomasz Kedziora (27 ans), Vitinho (22 ans) évoqué plus haut, mais aussi la pépite sénégalaise Samba Diallo (19 ans) ou encore les frères Luxembourgeois Vincent (22 ans) et Olivier (25 ans) Thill du Vorskla Poltava.

Entre départs et immobilisme en Russie

En Russie, les mouvements ne seront pas forcément aussi nombreux que prévu, mais il devrait y en avoir quelques-uns. Déjà du côté de Krasnodar où les contrats ont été suspendus. Erik Botheim (22 ans) qui s'entraîne avec son club de Bodø/Glimt selon la presse norvégienne pourrait bien rester avec le club norvégien - huitième de finaliste d'Europa Conference League - le temps que la situation puisse se calmer. Wanderson (27 ans) , évoqué plus haut du côté du Brésil, est aussi une opportunité de choix comme le Suédois Viktor Claesson (30 ans) qui reste sur de bonnes saisons avec les Bykis. Arrivé cet hiver de l'Atlético Mineiro, l'ancien Lillois Júnior Alonso (30 ans) devrait revenir au Brésil où Palmeiras et Flamengo lui font les yeux doux. Rémy Cabella (32 ans) pourrait lui apporter de bons services à de nombreux clubs français tandis que Cristian Ramirez (27 ans) et Jhon Córdoba (28 ans) ont aussi montré de belles choses et pourraient aider des clubs parmi les cinq grands championnats ou alors rejoindre de grosses équipes sud-américaines. Dans les autres clubs russes, on devrait avoir moins de mouvements ou alors ils concerneront des clubs plus modestes. À l'image du Suédois Axel Björnström qui a rompu son contrat avec l'Arsenal Tula et qui va rejoindre l'AIK Solna selon Aftonbladet.

Pour autant, si la situation évolue, il y aura bien des joueurs intéressants à dénicher comme Douglas Santos (27 ans), Wilmar Barrios (28 ans), Dejan Lovren (32 ans), Claudinho (25 ans), Wendel (24 ans), Malcom (25 ans) ou encore Yuri Alberto (20 ans) du côté du Zenit où la tendance est plutôt de voir l'évolution de la situation. Du côté du dauphin, le Dynamo Moscou, Clinton N'Jie (28 ans) par son vécu à l'OL et l'OM revient dans les têtes, mais les joueurs les plus intéressants à aller chercher seront plutôt le Croate Nikola Moro (23 ans), le Polonais Sebastian Szymanski (22 ans) et l'Uruguayen passé par Manchester United Guillermo Varela (28 ans). La liste est longue et des joueurs comme Mateo Cassierra (24 ans, Sochi), Jesús Medina (24 ans, CSKA Moscou), Chidera Ejuke (24 ans, CSKA Moscou), Jorge Carrascal (23 ans, CSKA Moscou), Alexis Beka-Beka (20 ans, Lokomotiv), Pablo (30 ans, Lokomotiv), Gyrano Kerk (26 ans, Lokomotiv), Quincy Promes (30 ans, Spartak), Jordan Larsson (24 ans, Spartak), Anders Dreyer (23 ans, Rubin) ou encore Montassar Talbi (23 ans, Rubin) pourraient apporter des services, mais la tendance n'est pas à un exode énorme dès ce mois de mars. Évidemment, il y aura des joueurs intéressants qui pourront être accueillis à moindre coût, mais cela ne s'annonce pas aussi évident pour l'instant que comme l'a annoncé la FIFA et beaucoup ne vont pas pousser pour partir.