Cinq choses à savoir sur Samuel Gigot

Un enfant de la région

Né à Avignon le 12 octobre 1993, Samuel Gigot a grandi dans le Vaucluse et a débuté à la MJC Avignon avec son frère jusqu'en 2010 et le dépôt de bilan de son club formateur (devenu Avignon Football 84). À 17 ans, il rejoint l'US Le Pontet puis les U19 d'Arles-Avignon. Ses premiers pas professionnels ont eu lieu lors d'un match de Coupe de France contre le CA Bastia le 7 août 2013 lors d'une victoire 1-0. Il évoluait alors comme milieu défensif. Resté au club arlésien jusqu'à l'été 2015 et son dépôt de bilan, Samuel Gigot a disputé 33 rencontres de Ligue 2 et 6 rencontres de Coupe de la Ligue en deux saisons. Cet été alors qu'il a connu la Belgique et la Russie, son départ vers la France était déjà vu comme une priorité comme l'expliquait son agent Mohammed Benchenafi à RB Sport : «depuis que Samuel est à Moscou, il n'a pas vécu avec sa famille. Et s'il ne renouvelle pas le contrat avec le Spartak, alors c'est uniquement pour être aux côtés de son fils en France. Il traite le club et les fans avec beaucoup de respect, mais il ne peut pas vivre sans son fils.» Un retour à la maison tant attendu.

Gigot n'est pas un tendre

Comparé à un gladiateur au pays de Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Samuel Gigot n'a pas usurpé sa réputation. Déjà considéré comme un très bon défenseur en Belgique, il a passé un cap en Russie. Pourtant, cela aurait pu mal se passer. Certes buteur pour son premier match officiel contre Orenburg en juillet 2018 (1-0), il sera victime d'une rupture des ligaments croisés le 2 septembre contre le Zenit après de solides débuts. Redevenant directement incontournable après ses problèmes physiques, il est depuis le cadre de la défendre du Spartak Moscou aux côtés de Georgiy Dzhikiya, que ce soit dans une défense à 4 ou à 3, les deux hommes sont très complémentaires. Disposant d'une bonne relance entretenue depuis son passé de sentinelle, Samuel Gigot est aussi dur sur l'homme sans être dans une agressivité exacerbée. En effet, il n'a eu qu'un seul carton rouge en carrière contre Ufa le 18 avril 2021 (accumulation de deux jaunes). Rugueux, mais pas dans l'excès, propre techniquement, Samuel Gigot est solide dans le domaine aérien que ce soit défensivement ou offensivement avec 9 buts en 96 matches. Ce qui a fait de lui, l'un si ce n'est le meilleur défenseur du championnat russe au cours des dernières années.

L'homme des derbies

Si son caractère conquérant sur le terrain est affirmé, Samuel Gigot est aussi d'un naturel assez décontracté et calme. Néanmoins, l'étiquette de guerrier reste et au Spartak Moscou, il est fortement apprécié des supporters pour cela. Une image qui devrait plaire du côté de l'Olympique de Marseille où la ferveur est l'une des meilleures de France comme celle du Spartak l'est en Russie. Samuel Gigot a aussi cultivé cette étiquette dans les derbies moscovites. C'est simple, depuis 2018, il a disputé 16 derbies pour 6 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Un bilan au cours duquel il a marqué 3 buts. Pour autant, son niveau de performances dans ces rencontres a souvent été décuplé à l'image d'une fin de match folle où il marque contre le Dynamo Moscou cette saison (2-2) ou bien ce doublé en août 2019 contre le CSKA Moscou (2-1). Dans un entretien pour Goal, il était revenu sur ce moment magique qui signifiait son retour au sommet après ses blessures : «oui, c’est certain. Même moi, dans mes rêves les plus fous, je ne pense pas que je l’aurais imaginé. Comme quoi, il ne faut pas lâcher dans la vie. Après ma blessure, j’avais déjà vécu un derby où ça c’était très mal passé pour moi. C’était mon premier match après mon énorme blessure. Et avoir pu après « inscrire mon nom » dans ce derby, c'était une soirée folle. En plus, il y avait tous mes collègues qui étaient venus pour ce match. C’était assez fou. C’est clair que ç'a été un moment marquant de ma carrière oui…» Les chocs contre Bordeaux, le PSG, Nice ou encore l'Olympique Lyonnais l'attendent déjà.

Il aurait pu revenir en Ligue 1 plus tôt

Désormais Marseillais, Samuel Gigot aurait pu revêtir d'autres couleurs auparavant. Déjà, les Phocéens ont dû batailler avec l'Olympique Lyonnais pour s'adjuger les services du défenseur. Les Gones qui sont intéressés depuis l'été 2020 (au même titre que l'OM) n'avaient pas poussé davantage. Un autre club français était dans le coup à ce moment-là, il s'agit du Lille OSC. Les Dogues n'ont pas insisté dans ce dossier. L'été dernier, le nom de Samuel Gigot a été lié à un autre pensionnaire de Ligue 1. Ainsi, le Stade Rennais avait ciblé le natif d'Avignon en cas d'échec dans le dossier Loïc Badé, mais c'est bien ce dernier qui a rallié le club breton. Après plusieurs retours manqués, Samuel Gigot est bien revenu en France.

Un frère rugbyman

Frère ainé de Samuel Gigot, Tony Gigot est lui aussi un sportif de haut niveau. Avec Samuel, ils ont pratiqué le football ensemble. Ensuite, il s'est tourné vers le rugby à XIII. Évoluant pour le Sporting olympique avignonnais lors de son début de carrière, il a joué pour différents clubs comme les Dragons Catalans, St-Estève, Cronnula-Sutrherland, London Broncos, Toronto, Wakefield et porte aujourd'hui le maillot de Toulouse. Vainqueur de la Challenge Cup 2018 avec les Dragons Catalans où il a été élu meilleur joueur de la finale, il a aussi remporté le Championship 2018 avec Toulouse. International français (17 capes), il a remporté la Coupe d'Europe 2018 avec la France et réalise une solide carrière dans sa discipline.