L'OM et l'OL à la guerre pour le même joueur !

Quelle fin de mercato pour l'OM et l'OL ? On sait dans tous les cas que, d'un côté comme de l'autre, il y aura des départs. Les Phocéens risquent notamment de vendre Duje Caleta-Car, très coté en Angleterre, et Alvaro Gonzalez, suivi en Espagne mais aussi en Turquie. Du côté de l'OL, rien de bien avancé mais les rumeurs de départ autour de joueurs comme Lucas Paqueta ou Moussa Dembélé reviennent régulièrement.

D'un côté comme de l'autre cependant on semble avoir les mêmes intentions : renforcer la défense dans les prochains mois. Pas forcément en mesure de flamber et de signer d'énormes chèques, les deux clubs ont jeté leur dévolu sur le même joueur selon l'Equipe du Soir. Il s'agit de Samuel Gigot, le défenseur français du Spartak Moscou, auteur de 24 matches toutes compétitions confondues avec le club moscovite depuis le début de la saison.

L'OM a un temps d'avance

Selon l'émission, le défenseur de 28 ans est entre les deux clubs. Libre de tout contrat dans quelques mois, il ne coûtera rien en indemnité de transfert et s'avère donc être une sacrée opportunité sur le plan financier. Et dans ce dossier, Pablo Longoria semble avoir une longueur d'avance sur son homologue Jean-Michel Aulas puisque les Phocéens auraient déjà un accord avec le natif d'Avignon.

Du haut de ses 28 ans, il découvrira donc vraisemblablement la Ligue 1, après des passages à Arles, à Courtrai, à La Gantoise puis en Russie, où il évolue depuis 2018. Un beau coup pour l'OM - ou pour l'OL s'il venait à inverser la tendance - puisque cela fait plusieurs années qu'il est convoité par de bons clubs européens. Affaire à suivre...