Guerre en Ukraine : Krasnodar suspend le contrat de Rémy Cabella et sept joueurs !

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le football russe est très fortement impacté. Après l'exclusion du Mondial 2022 de la sélection ou encore l'exclusion des équipes des compétitions européennes, plusieurs joueurs ou entraineurs décident de quitter leur club. Le défenseur central ukrainien de 32 ans Yaroslav Rakitskiy avait décidé de résilier son contrat avec le leader du championnat, le Zenit Saint-Petersbourg. De son côté, Markus Gisdol avait démissionné de son poste d'entraineur du Lokomotiv Moscou en réaction à l'invasion russe.

Mais ce ne sont pas les seuls clubs touchés. Krasnodar est aussi frappé de plein fouet par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine. Après avoir, d'un accord commun, décidé de se séparer de son entraineur allemand Daniel Farke, le club russe a annoncé suspendre le contrat de huit des neuf joueurs étrangers de l'effectif. Une demande faite par les concernés. Les joueurs ne sont pas encore libérés, mais leur contrat n'est plus actif pour le moment et ils ne représentent plus officiellement le club. Parmi ces joueurs, on retrouve un ancien visage bien connu de la Ligue 1 : Rémy Cabella.

Krychowiak n'est pas concerné pour le moment

Avec l'ancien joueur de l’OM ou de Saint-Étienne, on retrouve aussi les Brésiliens Kaio et Wanderson ou encore Junior Alonso, Erik Botheim, Viktor Claesson, Cristian Ramírez et Jhon Córdoba. Les joueurs mentionnés doivent s'entraîner seuls pour le moment, mais n'ont plus aucune obligation envers leur club actuellement. Ils ont tous, ou vont tous, quitter la Russie. Rémy Cabella est d'ailleurs déjà de retour à Montpellier (voir ci-dessous) où il devrait s'entraîner et soigner sa blessure en attendant d'être libéré définitivement par son club.

Car si pour le moment, les contrats sont justes suspendus, les joueurs devraient être officiellement libérés de leur contrat dans les prochains jours et pourront donc s'engager où ils le souhaitent par la suite. Petite surprise, l'ancien milieu polonais du PSG Grzegorz Krychowiak, qui est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, n'est pour l'instant pas concerné par cette vague de départ du club. Il est désormais le seul joueur étranger encore dans l'effectif de Krasnodar. Dans son communiqué, Krasnodar n'évoque pas les raisons de la suspension de ses contrats.