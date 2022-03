Rémy Cabella résilie son contrat avec le FK Krasnodar

Alors que son contrat avait été suspendu par le FK Krasnodar, Rémy Cabella (32 ans) n'est plus lié aux Bykis. Le natif d'Ajaccio qui était arrivé en Russie à l'été 2019 avait marqué les esprits lors de ses 62 matches disputés (17 buts et 10 offrandes) avec notamment un apport lors de la seule phase de poule de Ligue des Champions (2020/2021) disputé par le club. Alors qu'il arrivait en fin de contrat à l'issue de cette saison, il a résilié d'un accord commun.

La suite après cette publicité

«Krasnodar a résilié le contrat de Remy Cabella. Le club et Remy Cabella ont convenu de résilier le contrat d'un commun accord. Le milieu de terrain corse a disputé 62 matches avec notre équipe, inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives. Nous remercions Rémy Cabella pour ce qu'il a réalisé et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière», peut-on lire dans un communiqué. Le voici désormais libre de s'engager où il le souhaite.