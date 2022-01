Ajax : David Neres file au Shakhtar Donetsk

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel, David Neres va rejoindre l'Ukraine et le Shakhtar Donetsk. L'Ajax recevra 12 M€ en compensation, une somme pouvant monter jusqu'à 16 M€ en fonction de divers bonus nous apprend l'Ajax Amsterdam dans un communiqué publié sur leur site officiel.

La suite après cette publicité

L'ailier brésilien était arrivé à l'hiver 2017 en Hollande et avait un contrat qui courrait jusqu'à l'été 2023, mais il n'apparaissait plus comme un titulaire indiscutable, barré par la concurrence des Antony, Tadic et Berghuis. Il aura tout de même disputé 180 matchs, inscrivant 47 buts et remportant deux doublés, en 2019 et en 2021. Il faisait également partie de la très belle équipe qui avait éliminé consécutivement le Real Madrid et la Juventus Turin avant de perdre en demi-finale face à Tottenham.