Le salaire mirobolant que demande Conte pour rejoindre Naples

Ce n’est plus qu’une question de temps. Rudi Garcia, arrivé cet été pour remplacer Luciano Spalletti, est d’ores et déjà sur le point de plier bagages. Entre relations tendues avec certains cadres et résultats mitigés, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’apprête à quitter le Napoli. Alors, les noms de plusieurs candidats remontent à la surface, dont celui d’Antonio Conte.

L’Italien avait connu une expérience compliquée pour son retour en Angleterre, cette fois-ci dans le nord de Londres à Tottenham. Mais il pourrait bien être tenté de reprendre en main l’équipe de Victor Osimhen. Pas à n’importe quel prix. Selon II Mattino, Antonio Conte réclamerait tout de même un salaire de 8 millions d’euros par an pour un mandat long de 3 années. Des demandes XXL qui détourneront peut-être l’attention de Naples pour le tacticien passé par l’Inter Milan notamment. À suivre…