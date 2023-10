Napoli : la sentence est tombée pour Rudi Garcia !

La suite après cette publicité

Rudi Garcia loin du Napoli ? Plus qu’une question d’heures d’après les différents médias italiens. Cinquième du classement de Serie A, à sept points du leader rossonero, le Napoli n’est plus l’équipe fringante et emballante de la saison dernière. Le champion d’Italie en titre vient même de perdre un nouveau match à domicile face à la Fiorentina (1-3). Un revers qui intervenait juste après celui concédé en Ligue des Champions contre le Real Madrid (2-3). Découpé en petits morceaux par la presse italienne, l’entraîneur français sait que ses jours sont comptés dans la cité italienne s’il ne redresse pas la barre. Si la Gazzetta dello Sport nous apprenait que le président Aurelio De Laurentiis, très déçu par son coach, lui avait fixé un possible ultimatum de trois rencontres. Finalement, la décision aurait déjà été prise en interne.

«Je passe un mauvais moment avec lui. Je suis un entrepreneur, j’ai le devoir de m’intéresser à mon entreprise. L’entraîneur et le directeur sportif sont à votre service. Je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. Toute décision hâtive est mauvaise. Quand vous prenez un entraîneur qui ne connaît plus le football italien, peut-être qu’il a des difficultés. Cela serait arrivé à n’importe qui d’autre. La seule responsabilité que j’ai, en plus d’avoir choisi l’entraîneur, c’est de ne pas avoir eu la chance d’être près de lui», avait affirmé le président napolitain, Aurelio De Laurentiis en ce début de semaine, alors que l’homme d’affaires de 74 ans était de passage à l’Université Luiss de Rome. Mais cette fois-ci, la messe semble dite pour Rudi Garcia qui va déjà plier bagages.

En effet, d’après les informations du journaliste italien Matteo Moretto du média espagnol Relevo, le séjour de Rudi Garcia à Naples touche à sa fin aujourd’hui. Comme nous vous le révélions ce matin en exclusivité, une réunion décisive était prévue ce mercredi entre Aurelio De Laurentiis et Rudi Garcia pour discuter de l’avenir de l’entraîneur français à la tête des Partenopei. La direction napolitaine va proposer à l’ancien tacticien de l’OL et de l’OM une rupture consensuelle avec une indemnité de départ estimée à environ 2,8 millions d’euros, économisant ainsi un an sur le contrat paraphé par le Français l’été dernier. Le favori du président pour prendre la succession se nomme Antonio Conte, mais aujourd’hui l’accord n’est pas encore conclu en raison de divergences sportives et économiques. Il reste cependant l’un des principaux candidats. La pression de l’équipe italienne pour convaincre l’entraîneur est totale, surtout ces derniers jours et les discussions restent avancées, d’après nos indiscrétions.

Toujours d’après Relevo, si Antonio Conte reste la cible prioritaire de De Laurentiis, un autre nom entre dans la danse avec le futur départ de Garcia : l’Espagnol Julen Lopetegui. Après ses expériences comme sélectionneur de l’Espagne, entraîneur du Real Madrid, Séville et Wolverhampton, le natif d’Asteasu attend le bon projet pour repartir : dans sa tête il y aurait la Premier League comme premier grand objectif personnel de sa carrière, mais le projet du Napoli entrerait, étonnamment, dans ses pensées. Force est de constater que les prochaines heures seront décisives, dans un sens ou dans un autre. Pour le moment, la décision appartient au club de Campanie, ce qui n’exclut pas d’explorer d’autres options. La seule chose claire est que Rudi Garcia continuera à diriger l’équipe jusqu’à ce que le président de Naples trouve un remplaçant avec des garanties et avec une certaine expérience, dans le but de retrouver des sensations.