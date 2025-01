Le Stade Rennais s’offre le Japonais Kyogo Furuhashi pour 10M€ !

Actuellement seizième de Ligue 1 et provisoirement barragiste, le Stade Rennais vit une saison compliquée. Après un mercato estival 2024 assez raté où certains joueurs ont déjà quitté le navire comme Albert Grønbaek (Southampton) et Jota (Celtic Glasgow). Voulant se renforcer avec des joueurs d’expérience, le Stade Rennais avait déjà avancé avec l’arrivée précoce de Seko Fofana en provenance d’Al-Nassr et de Brice Samba du RC Lens.

Pour son troisième transfert entrant de l’hiver, le Stade Rennais est allé du côté de l’Écosse. En effet, le club breton a recruté Kyogo Furuhashi (30 ans) pour améliorer son attaque et ainsi apporter un soutien de taille à Arnaud Kalimuendo. Arrivé en Europe à l’été 2021 après plusieurs années à évoluer aux Vissel Kobe avec Andrés Iniesta, Kyogo Furuhashi a vite mis le Celtic Glasgow dans sa poche.

Un joueur qui a brillé en Écosse

Excellent en pointe de l’attaque du club écossais, il a su faire exploser les compteurs avec 85 buts et 19 offrandes en 165 rencontres. Triple champion d’Écosse, trois fois sacré en Coupe de la Ligue, deux fois vainqueur de la Coupe, il a su porter son équipe vers le succès. Cette saison encore, il avait su se distinguer avec 12 buts et 4 passes décisives en 32 matches.

Expérimenté et habitué des compétitions européennes, Kyogo Furuhashi est donc un renfort de poids dans la mission maintien pour Rennes. «Fer de lance du Celtic, l’attaquant international japonais est le troisième renfort du mercato hivernal du Stade Rennais F.C. Kyogo Furuhashi, 30 ans depuis quelques jours, a paraphé ce vendredi un contrat de deux saisons et demie», peut-on lire dans un communiqué du Stade Rennais. Le transfert est estimé à 10 millions d’euros, la somme touchée par les Bretons dans la vente de Jota au Celtic Glasgow.