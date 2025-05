Gambardella : Mohamed Kader Méïté, la sensation rennaise qui aurait pu signer au PSG

Après 17 années d’attente, le Stade Rennais a l’occasion de renouer le fil de son histoire avec la Coupe Gambardella ce samedi. Triple vainqueur de l’épreuve (1973, 2003 et 2008), le club breton affrontera Dijon en finale, et sera cette fois emmené par un groupe de joueurs nés en 2007, 2008, voire même 2009 pour les plus précoces. Certains habitués du groupe professionnel se grefferont aussi au contingent, à commencer par l’une des révélations bretonnes cette saison : Mohamed Kader Meïté.

Premier joueur de la génération 2007 à signer pro à Rennes, Meïté avait d’abord dû se contenter de miettes sous les ordres de Tambouret et Sampaoli, avant de s’affirmer comme une véritable solution aux yeux d’Habib Beye. Depuis son arrivée en janvier, le technicien sénégalais n’a pas hésité à s’appuyer sur le cru breton : Mahamadou Nagida, Djaoui Cissé, Jérémy Jacquet et donc Mohamed Meïté, ont tous eu l’occasion de s’exprimer en L1. Le dernier a même marqué le but de la victoire dans le derby face à Nantes le mois dernier (2-1), avant de refrapper une semaine plus tard lors d’une défaite face à l’OL, quatre minutes après son entrée en jeu (4-1).

Le PSG et Nantes le voulaient

«Il dit vouloir devenir titulaire avec le Stade Rennais, et je trouve que c’est un bel objectif, déclarait Beye en mars. Il challenge tous les jours à l’entraînement ceux qui sont titulaires ou dans le groupe. Il est proche de l’équipe, et je n’aurais aucun problème à le mettre titulaire contre le PSG ou sur une autre échéance, car je sais ses qualités et ce qu’il est capable d’apporter.» Il avait joint les actes à la parole en le titularisant lors de la défaite face aux Parisiens quelques jours plus tard (4-1). Ce soir-là, le cousin de Bamo Meïté (Montpellier) et de Yakou Meïté (Cardiff) avait causé des ennuis à la défense parisienne, et il avait même été tout proche d’égaliser au Roazhon Park. Son mètre 94 lui avait permis de dominer Pacho dans les airs et de placer un coup de tête rageur sur la barre de Safonov.

Sous l’effet conjugué du possible départ de Kalimuendo, et du passage fantôme de Furuhashi, Méïté devrait grimper dans la hiérarchie la saison prochaine. Selon L’Équipe, de nombreux clubs pourraient exprimer un intérêt dans les prochaines semaines, mais la tendance n’est pas à un départ. Sauf offre irrefusable, le joueur passé par Villejuif (2020-2021) ou encore le FC Montrouge 92 (2021-2022) est pressenti pour rester. Cette époque francilienne ne remonte d’ailleurs pas à très loin puisque Méïté évoluait encore dans le club situé dans les Hauts-de-Seine en 2022. C’est le directeur historique du centre de formation rennais, Philippe Barraud, qui avait œuvré pour sa venue dès 2020 en lui faisant signer un ANS (accord de non-sollicitation) au préjudice du PSG et de Nantes. Depuis, l’attaquant de 17 ans a creusé son sillon, et cet après-midi, il aura l’occasion de boucler sa saison avec un joli trophée. Avant de passer le bac en juin…