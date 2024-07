Éric Cantona sous le charme de Lamine Yamal

Élu meilleur passeur (4 passes décisives), meilleur jeune joueur et vainqueur de l’Euro 2024, avec l’Espagne, Lamine Yamal a fait chavirer le cœur des suiveurs de football. Mais également d’anciens joueurs du ballon rond, à l’image d’Éric Cantona. Dans une interview accordée à The Athletic, « The King » a exprimé son enthousiasme lorsqu’il voit jouer l’ailier droit du FC Barcelone. « J’adore la façon dont l’Espagne joue, et c’est bien d’avoir ce genre de joueur, parce qu’on ne sait jamais ce qu’il va faire, explique-t-il. *Il surprend tout le monde à chaque fois. Il a une grande vision, une grande technique et il prend la bonne décision. J’adore.

« Parfois, je regarde un match juste pour regarder un joueur, poursuit-il. L’Espagne a de bons, de grands joueurs, bien sûr. Mais je dirais que personne n’est comme lui. (…) Quand vous voyez Lamine Yamal, vous sentez vraiment que la balle est un ami. Même un frère. » Aucun doute : Éric Cantona aime beaucoup Lamine Yamal. Comme beaucoup d’ailleurs.