EdF : Olivier Giroud annonce qu’il prendra sa retraite internationale après l’Euro !

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Olivier Giroud a annoncé qu’il prendra sa retraite internationale après l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. «En étant honnête, il faut se dire que ce sera ma dernière compétition avec les Bleus. Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l’équipe de France, ce sera terminé après l’Euro. Il faut laisser la place aux jeunes», a ainsi lancé celui qui s’apprête à rejoindre la MLS et le Los Angeles FC.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «il faut aussi savoir ne pas faire la saison de trop. Il faut trouver le bon équilibre. Après, il ne faut jamais dire "Fontaine, je ne boirai pas ton eau", mais il faut être réaliste. Comme je l’ai dit, je ressens aussi une fatigue physique et mentale. Raphaël Varane l’a dit après la Coupe du monde, et il a raison. J’ai toujours dit que j’allais arrêter au moment où mon corps me le demandait. Je pense avoir encore deux bonnes années. Mais pour l’équipe de France, à mon avis, ce sera fini». Une page est sur le point de se tourner pour l’équipe de France…