Le terrible constat de Mathieu Valbuena sur la rivalité OM-OL

Un constat terrible mais lucide. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, l’ancien international français Mathieu Valbuena s’est exprimé sur la relation tendue entre l’OM et l’OL. Passé par les deux clubs au cours de sa carrière, le milieu offensif de 39 ans a fait état d’un réel accroissement de la rivalité entre les deux clubs, évoquant même la présence de haine au confluent de adversité.

«La poupée à mon effigie au Vélodrome, c’était dans un contexte différent parce que c’était dans le stade. Je savais à quoi m’attendre. En ayant joué à l’OM huit ans et en signant à l’OL deux ans plus tard, je savais que je ne serais pas applaudi, rembobine le joueur de l’Apollon Limassol. Et de poursuivre : mais là, dimanche, j’étais un peu plus surpris parce que je trouve que ces dernières années, cette rivalité ente l’OM et l’OL s’accroît de plus en plus. J’ai l’impression qu’il y a de la haine des deux côtés. J’ai joué la moitié de ma carrière à l’OM, il n’y avait pas ça avant.»